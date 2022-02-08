https://arabic.sputniknews.com/20220208/الرئيس-البيلاروسي-لا-يستبعد-إرسال-أطباء-عسكريين-إلى-سوريا-1058198866.html

الرئيس البيلاروسي لا يستبعد إرسال أطباء عسكريين إلى سوريا

الرئيس البيلاروسي لا يستبعد إرسال أطباء عسكريين إلى سوريا

لم يستبعد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إرسال أطباء عسكريين إلى سوريا؛ لكنه أشار إلى تعذر ذلك الآن. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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تأتي هذه التأكيدات عقب تصريح له، اليوم الثلاثاء، وصف لوكاشينكو فيه المعلومات المتعلقة بإرسال عسكريين بيلاروس إلى سوريا بأنها مزيفة، مشيرا إلى أنه "لم يرسل أحدا إلى هناك".وقال لوكاشينكو حسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية: "الشيء الوحيد الذي تمت مناقشته وهو مستمر منذ فترة طويلة جدا، هو طلب الرئيس السوري، والحكومة السورية، المساعدة بالكادر الطبي، أقول: حسناً، إذا كان هناك من يريد من أطبائنا الذهاب، وخاصة العسكريين، فسوف يذهبون. لكن ليس الآن. لدينا مشاكلنا الخاصة المتعلقة بهذا الوباء المزعوم والتي لم تنته بعد".وشدد على أنه لم يذهب أي أحد من الجيش البيلاروسي للقتال في سوريا. موضحا: "ليس لدينا ما نفعله هناك".وأمس الاثنين، أصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، تعليمات لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، للتفاوض والتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا.وأشارت الوثيقة التي نشرت على الصفحة الرسمية لبوابة المعلومات القانونية: "الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، والتي تنص على إرسال قوات عسكرية يصل قوامها إلى 200 فرد للمشاركة في الأنشطة الإنسانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/اتفاق-روسي-بيلاروسي-على-تقديم-مساعدات-عسكرية-إلى-سوريا-1058146129.html

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