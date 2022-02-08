تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الرئيس-البيلاروسي-لا-يستبعد-إرسال-أطباء-عسكريين-إلى-سوريا-1058198866.html
الرئيس البيلاروسي لا يستبعد إرسال أطباء عسكريين إلى سوريا
الرئيس البيلاروسي لا يستبعد إرسال أطباء عسكريين إلى سوريا
لم يستبعد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إرسال أطباء عسكريين إلى سوريا؛ لكنه أشار إلى تعذر ذلك الآن. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:19+0000
2022-02-08T10:19+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_7a7aacf7a29c1c4f868bec13bcf7c205.jpg
تأتي هذه التأكيدات عقب تصريح له، اليوم الثلاثاء، وصف لوكاشينكو فيه المعلومات المتعلقة بإرسال عسكريين بيلاروس إلى سوريا بأنها مزيفة، مشيرا إلى أنه "لم يرسل أحدا إلى هناك".وقال لوكاشينكو حسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية: "الشيء الوحيد الذي تمت مناقشته وهو مستمر منذ فترة طويلة جدا، هو طلب الرئيس السوري، والحكومة السورية، المساعدة بالكادر الطبي، أقول: حسناً، إذا كان هناك من يريد من أطبائنا الذهاب، وخاصة العسكريين، فسوف يذهبون. لكن ليس الآن. لدينا مشاكلنا الخاصة المتعلقة بهذا الوباء المزعوم والتي لم تنته بعد".وشدد على أنه لم يذهب أي أحد من الجيش البيلاروسي للقتال في سوريا. موضحا: "ليس لدينا ما نفعله هناك".وأمس الاثنين، أصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، تعليمات لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، للتفاوض والتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا.وأشارت الوثيقة التي نشرت على الصفحة الرسمية لبوابة المعلومات القانونية: "الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، والتي تنص على إرسال قوات عسكرية يصل قوامها إلى 200 فرد للمشاركة في الأنشطة الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/اتفاق-روسي-بيلاروسي-على-تقديم-مساعدات-عسكرية-إلى-سوريا-1058146129.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1049050964_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_df618686f55141866e36cc31ca2b2630.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الرئيس البيلاروسي لا يستبعد إرسال أطباء عسكريين إلى سوريا

10:19 GMT 08.02.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / SPUTNIK
تابعنا عبر
لم يستبعد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إرسال أطباء عسكريين إلى سوريا؛ لكنه أشار إلى تعذر ذلك الآن.
تأتي هذه التأكيدات عقب تصريح له، اليوم الثلاثاء، وصف لوكاشينكو فيه المعلومات المتعلقة بإرسال عسكريين بيلاروس إلى سوريا بأنها مزيفة، مشيرا إلى أنه "لم يرسل أحدا إلى هناك".
وقال لوكاشينكو حسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية: "الشيء الوحيد الذي تمت مناقشته وهو مستمر منذ فترة طويلة جدا، هو طلب الرئيس السوري، والحكومة السورية، المساعدة بالكادر الطبي، أقول: حسناً، إذا كان هناك من يريد من أطبائنا الذهاب، وخاصة العسكريين، فسوف يذهبون. لكن ليس الآن. لدينا مشاكلنا الخاصة المتعلقة بهذا الوباء المزعوم والتي لم تنته بعد".
وشدد على أنه لم يذهب أي أحد من الجيش البيلاروسي للقتال في سوريا. موضحا: "ليس لدينا ما نفعله هناك".
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
ميشوستين يوجه وزارتي الدفاع والخارجية بالتفاوض مع بيلاروسيا لمساعدة سوريا
أمس, 14:38 GMT
وأمس الاثنين، أصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، تعليمات لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، للتفاوض والتوقيع على اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا.
وأشارت الوثيقة التي نشرت على الصفحة الرسمية لبوابة المعلومات القانونية: "الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، والتي تنص على إرسال قوات عسكرية يصل قوامها إلى 200 فرد للمشاركة في الأنشطة الإنسانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية