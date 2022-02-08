https://arabic.sputniknews.com/20220208/الرئيس-العراقي-يخاطب-المحكمة-الاتحادية-بشأن-الفراغ-الدستوري-1058217714.html

الرئيس العراقي يخاطب المحكمة الاتحادية بشأن "الفراغ الدستوري"

الرئيس العراقي يخاطب المحكمة الاتحادية بشأن "الفراغ الدستوري"

خاطب الرئيس العراقي، برهم صالح، المحكمة الاتحادية العليا بشأن "الفراغ الدستوري" في البلاد. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T14:55+0000

2022-02-08T14:55+0000

2022-02-08T14:55+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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وبحسب الوثيقة التي أرسلها صالح للمحكمة، ونشرت نصها وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال صالح: "نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم المؤقرة بموجب قراريها المرقمين (7 وموحدتها 9 و10 / اتحادية / 2022 ) و (16/ اتحادية / 2022) في 3/2/2022 ، في جلسة 7/2/2022".وأضاف: "نرجو من محكمتكم المؤقرة تفسير المادة ( 72/ ثانية) حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من انجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) اعلاه والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور".وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه "أولاً: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني".بينما تنص المادة ( 72/ ثانية) التي يطلب رئيس الجمهورية العراقي من المحكمة الاتحادية العليا تفسيرها على أنه "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له".وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ابتداء من يوم غد الأربعاء ولمدة 3 أيام.وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، في بيان لها، أنه "نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس، واستناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تقرر فتح باب الترشيح للمنصب ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير/ شباط ولمدة 3 أيام.وأعلن مصدر برلماني عراقي، أمس الاثنين، أن جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية انتهت وغادر النواب مبنى البرلمان"، مؤكدا أن الجلسة انتهت دون عقد جلسة رسمية لعدم توفر النصاب القانوني.وكان من المخطط عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويوجد 25 مرشحا، ولكن لم يحضر الجلسة إلا 58 نائبا من أصل 329، لذلك لم يتم عقد الجلسة.

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