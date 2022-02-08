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https://arabic.sputniknews.com/20220208/السفير-الروسي-في-القاهرة-يوضح-أهمية-إجراءات-التفتيش-الدقيقة-في-المطارات-المصرية-1058228605.html
السفير الروسي في القاهرة يوضح أهمية إجراءات التفتيش الدقيقة في المطارات المصرية
السفير الروسي في القاهرة يوضح أهمية إجراءات التفتيش الدقيقة في المطارات المصرية
أكد السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن إجراءات التفتيش الدقيقة والشاملة في المطارات المصرية تهدف إلى منع وقوع مأساة مماثلة لتحطم طائرة روسية في عام... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T18:24+0000
2022-02-08T18:24+0000
العالم العربي
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريسنكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يشكو بعض السائحين من "إجراءات التفتيش المتعددة المراحل يخضع لها الركاب قبل الصعود إلى الطائرة، بطبيعة الحال، نطلب من السلطات المصرية ضمان أقصى قدر من المعاملة اللائقة والودية تجاه مواطنينا من قبل المعنيين، وهذا ما نشهده في معظم الحالات، حيث أن مصر تبدي اهتماما كبيرا بالسياح الروس".وتوقفت الرحلات الجوية بين روسيا والمطارات المصرية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، في أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع جميع ركابها، قبل أن تعود بين موسكو ومطار القاهرة الدولي في 2018، بعد الاتفاق على مجموعة من التدابير الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/القاهرة-تتفاوض-مع-موسكو-بشأن-البرتقال-المصري-المحجوز-في-الموانئ-الروسية-1058173689.html
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العالم العربي, روسيا

السفير الروسي في القاهرة يوضح أهمية إجراءات التفتيش الدقيقة في المطارات المصرية

18:24 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Mariya Kiselevaمدير قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو
مدير قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Mariya Kiseleva
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أكد السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن إجراءات التفتيش الدقيقة والشاملة في المطارات المصرية تهدف إلى منع وقوع مأساة مماثلة لتحطم طائرة روسية في عام 2015، وقد تم تطوير هذه الإجراءات بالتعاون مع الخبراء الروس.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريسنكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يشكو بعض السائحين من "إجراءات التفتيش المتعددة المراحل يخضع لها الركاب قبل الصعود إلى الطائرة، بطبيعة الحال، نطلب من السلطات المصرية ضمان أقصى قدر من المعاملة اللائقة والودية تجاه مواطنينا من قبل المعنيين، وهذا ما نشهده في معظم الحالات، حيث أن مصر تبدي اهتماما كبيرا بالسياح الروس".

وأكد السفير الروسي "أنه في الوقت نفسه، يجب أن يكون مفهوماً أن إجراءات التفتيش المفصلة في المطارات المصرية ليست على الإطلاق اعتباطية، فهي تهدف إلى منع تكرار مأساة عام 2015. وقد تم تطوير جميع الإجراءات المتعلقة بتواجد الركاب في صالة المطار حتى صعودهم إلى الطائرة بالتعاون الوثيق مع خبراء الأمن الروس، منوها إلى أن التزام الجانب المصري الشديد بتنفيذها كان أحد شروط استئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا".

برتقال مصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
القاهرة تتفاوض مع موسكو بشأن البرتقال المصري المحجوز في الموانئ الروسية
10:28 GMT

وشدد السفير الروسي على أنه ينبغي ألا ننسى أن خطر الإرهاب وارد في جميع أنحاء العالم.

وتوقفت الرحلات الجوية بين روسيا والمطارات المصرية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، في أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع جميع ركابها، قبل أن تعود بين موسكو ومطار القاهرة الدولي في 2018، بعد الاتفاق على مجموعة من التدابير الأمنية.
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