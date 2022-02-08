السفير الروسي لدى طهران: زيارة الرئيس الإيراني لموسكو تعطي دفعة للتعاون العسكري التقني بين البلدين

موسكو - سبوتنيك. وقال دجاغاريان لوكالة "سبوتنيك": "مما لا شك فيه أن زيارة الرئيس الإيراني لموسكو والمحادثات التي أجريت ستعطي دفعة جديدة لجميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني".وأضاف السفير الروسي: "بالنسبة للتعاون في مجال استكشاف الفضاء، فإن إيران تظهر اهتمامها بتنفيذ مشاريع مشتركة، معولة على إمكانات روسيا كقوة فضائية رائدة".وسبق وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن زيارة رئيسي إلى موسكو حققت مكاسب كثيرة.مضيفا حسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، "إنني أقول هذا الأمر بثقة عالية وصدقية تامة، بصفتي مطلع على تفاصيل الزيارة".
قال سفير روسيا لدى إيران، ليفان دجاغاريان، اليوم الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لموسكو في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي من شأنها أن تعطي دفعة للتعاون بين البلدين في المجال العسكري التقني.
موسكو - سبوتنيك. وقال دجاغاريان لوكالة "سبوتنيك": "مما لا شك فيه أن زيارة الرئيس الإيراني لموسكو والمحادثات التي أجريت ستعطي دفعة جديدة لجميع جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك في مجال التعاون العسكري التقني".
وأضاف السفير الروسي: "بالنسبة للتعاون في مجال استكشاف الفضاء، فإن إيران تظهر اهتمامها بتنفيذ مشاريع مشتركة، معولة على إمكانات روسيا كقوة فضائية رائدة".
وسبق وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن زيارة رئيسي إلى موسكو حققت مكاسب كثيرة.
مضيفا حسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، "إنني أقول هذا الأمر بثقة عالية وصدقية تامة، بصفتي مطلع على تفاصيل الزيارة".