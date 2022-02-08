تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/السفير-الروسي-لدى-لبنان-العقوبات-الأمريكية-على-حزب-الله-قد-تقوض-الوضع-السياسي-الداخلي-في-البلاد-1058199828.html
السفير الروسي لدى لبنان: العقوبات الأمريكية على "حزب الله" قد تقوض الوضع السياسي الداخلي في البلاد
السفير الروسي لدى لبنان: العقوبات الأمريكية على "حزب الله" قد تقوض الوضع السياسي الداخلي في البلاد
رأى السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على المواطنين اللبنانيين والشركات اللبنانية بذريعة علاقاتهم مع... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:43+0000
2022-02-08T10:43+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058199461_0:0:2892:1628_1920x0_80_0_0_a0349496fd5d187ec25e5c5161f64195.jpg
وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في هذه الحالة نتحدث عن حزب هو جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية اللبنانية، ويمثل مصالح شريحة واسعة من سكان البلاد ويتمتع بدعم شعبي، وقد تؤدي العقوبات المذكورة إلى تقويض إضافي للوضع السياسي الداخلي في لبنان".هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الـ18 من الشهر الماضي، فرض عقوبات على 3 أفراد وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا".وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني "حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 3 رجال أعمال مرتبطين بحزب الله وشركة سفريات مقرها لبنان".وأوضحت أنه "على وجه التحديد، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عادل دياب، وعلي محمد ضعون، وجهاد سالم علامة، وشركتهم "دار السلام للسفر والسياحة" على قائمة العقوبات".
https://arabic.sputniknews.com/20220113/الولايات-المتحدة-تبلغ-مصر-استثناء-لبنان-من-العقوبات-لاستجرار-الطاقة-1056012643.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058199461_102:0:2498:1797_1920x0_80_0_0_1b1e0450a60ebfb1c805b556a90c3319.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

السفير الروسي لدى لبنان: العقوبات الأمريكية على "حزب الله" قد تقوض الوضع السياسي الداخلي في البلاد

10:43 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Mikhael allaedineالسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف
السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Mikhael allaedine
تابعنا عبر
رأى السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على المواطنين اللبنانيين والشركات اللبنانية بذريعة علاقاتهم مع "حزب الله" يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في لبنان.
وقال السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في هذه الحالة نتحدث عن حزب هو جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية اللبنانية، ويمثل مصالح شريحة واسعة من سكان البلاد ويتمتع بدعم شعبي، وقد تؤدي العقوبات المذكورة إلى تقويض إضافي للوضع السياسي الداخلي في لبنان".
هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في الـ18 من الشهر الماضي، فرض عقوبات على 3 أفراد وشركة تابعة لهم بسبب ارتباطهم بـ"حزب الله" الذي تصنفه واشنطن "إرهابيا".
وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني "حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 3 رجال أعمال مرتبطين بحزب الله وشركة سفريات مقرها لبنان".
وأوضحت أنه "على وجه التحديد، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عادل دياب، وعلي محمد ضعون، وجهاد سالم علامة، وشركتهم "دار السلام للسفر والسياحة" على قائمة العقوبات".
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
الولايات المتحدة تبلغ مصر استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة
13 يناير, 12:43 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية