تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/السفير-الروسي-لدى-مصر-نرحب-بتوجه-القاهرة-لتعميق-التعاون-الثنائي-مع-موسكو-1058167743.html
السفير الروسي لدى مصر: نرحب بتوجه القاهرة لتعميق التعاون الثنائي مع موسكو
السفير الروسي لدى مصر: نرحب بتوجه القاهرة لتعميق التعاون الثنائي مع موسكو
أعرب السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، عن ترحيب موسكو بنوايا القاهرة لتعميق التعاون في المجال العسكري التقني، مشيرا إلى أن بلاده ستجد دائما ما يفاجئ... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:32+0000
2022-02-08T07:32+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102627/13/1026271339_0:248:3071:1975_1920x0_80_0_0_9ad13e8fe7815fd0599c9d47f1515e8a.jpg
وقال بوريسينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مصر شريك استراتيجي لروسيا، وصديق قديم وموثوق به، ومن جانبنا، يوجد أيضاً استعداد لمزيد من التعاون في أي من الصيغ الحديثة وعبر مجموعة كاملة من المنتجات المدنية والعسكرية وذات الاستخدام المزدوج".وأضاف: "نرحب بنوايا القاهرة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري التقني".وأشار بوريسينكو، إلى أن "كلا من المشترين المصريين والأجانب الآخرين لمنتجات المجمع الصناعي العسكري الروسي يقدرون اختلافاته المميزة عن نظرائهم الغربيين ويزيدون باطراد محفظة طلباتهم".وأضاف "لا يسعني إلا أن أقول بأن التعاون مع مصر في هذا المجال يتطور باستمرار وفقا لاتجاهات السوق العالمية".وذكر بوريسينكو، بأن اللجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري التقني تعمل منذ عام 2005، منوها لوجود مكتب تمثيلي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية يعمل بنشاط في مصر، وأن وزيري دفاع البلدين على اتصال مستمر ويعقدان اجتماعات منتظمة، كما يقدم المصنعون المحليون للمنتجات العسكرية عينات من منتجاتهم في أماكن دولية مختلفة، بما في ذلك معرض "إيدكس"، الذي يقام سنوياً في مصر.واختتم السفير الروسي لدى مصر بالقول: "على سبيل المثال، في العام الماضي، قدمت مؤسساتنا الرئيسية أكثر من 350 نوعاً من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة ونماذج الدبابات والمروحيات والطائرات وأنظمة الصواريخ وأكثر من ذلك بكثير. وستجد روسيا دائما ما يفاجئ العملاء المحتملين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102627/13/1026271339_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_431681c4f290b8b1e951838e7f7161cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, العالم العربي

السفير الروسي لدى مصر: نرحب بتوجه القاهرة لتعميق التعاون الثنائي مع موسكو

07:32 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Timikiv / الذهاب إلى بنك الصور مناورات "حماة الصداقة" المشتركة بين روسيا ومصر
 مناورات حماة الصداقة المشتركة بين روسيا ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Timikiv
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب السفير الروسي لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، عن ترحيب موسكو بنوايا القاهرة لتعميق التعاون في المجال العسكري التقني، مشيرا إلى أن بلاده ستجد دائما ما يفاجئ الشركاء.
وقال بوريسينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "مصر شريك استراتيجي لروسيا، وصديق قديم وموثوق به، ومن جانبنا، يوجد أيضاً استعداد لمزيد من التعاون في أي من الصيغ الحديثة وعبر مجموعة كاملة من المنتجات المدنية والعسكرية وذات الاستخدام المزدوج".
وأضاف: "نرحب بنوايا القاهرة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري التقني".
وأشار بوريسينكو، إلى أن "كلا من المشترين المصريين والأجانب الآخرين لمنتجات المجمع الصناعي العسكري الروسي يقدرون اختلافاته المميزة عن نظرائهم الغربيين ويزيدون باطراد محفظة طلباتهم".
وأضاف "لا يسعني إلا أن أقول بأن التعاون مع مصر في هذا المجال يتطور باستمرار وفقا لاتجاهات السوق العالمية".
وذكر بوريسينكو، بأن اللجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري التقني تعمل منذ عام 2005، منوها لوجود مكتب تمثيلي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية يعمل بنشاط في مصر، وأن وزيري دفاع البلدين على اتصال مستمر ويعقدان اجتماعات منتظمة، كما يقدم المصنعون المحليون للمنتجات العسكرية عينات من منتجاتهم في أماكن دولية مختلفة، بما في ذلك معرض "إيدكس"، الذي يقام سنوياً في مصر.
واختتم السفير الروسي لدى مصر بالقول: "على سبيل المثال، في العام الماضي، قدمت مؤسساتنا الرئيسية أكثر من 350 نوعاً من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة ونماذج الدبابات والمروحيات والطائرات وأنظمة الصواريخ وأكثر من ذلك بكثير. وستجد روسيا دائما ما يفاجئ العملاء المحتملين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية