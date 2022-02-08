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https://arabic.sputniknews.com/20220208/السلطات-البلجيكية-تعتقل-13-شخصا-بتهمة-المشاركة-في-نشاط-منظمة-إرهابية-جهادية-1058211786.html
السلطات البلجيكية تعتقل 13 شخصا بتهمة المشاركة في نشاط منظمة "إرهابية جهادية"
السلطات البلجيكية تعتقل 13 شخصا بتهمة المشاركة في نشاط منظمة "إرهابية جهادية"
أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 13 شخصا، بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة "إرهابية جهادية"؛ وذلك في مدينة أنتويرب الواقعة في الإقليم الفلامندي،... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T13:34+0000
2022-02-08T13:34+0000
أخبار بلجيكا اليوم
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أمستردام- سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني الإخباري البلجيكي "هيت لاسته نيوز": "قامت الشرطة في مدينة أنتويرب بعمليات تفتيش واسعة، شارك فيها نحو 100 شرطي، استهدف عددا من المنازل؛ وشملت اعتقال 13 شخصا بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية، صباح اليوم".وأشار الموقع الإخباري إلى أن الادعاء العام أوضح أن عملية الاعتقالات كانت جزءا من، "عملية مراقبة واسعة، قامت بها السلطات لحركات جماعة جهادية إرهابية في المدينة"؛ مؤكدا أن الاعتقالات نفذت، دون وقوع اشتباكات.وبحسب تقرير صادر أخيرا عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، فإن أوروبا ستواجه، في عام 2022، تحديات خطيرة، تتعلق باقتلاع جذور التطرف، ووضع خطط لتفكيك الأفكار، ومنع انتشارها.
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أخبار بلجيكا اليوم

السلطات البلجيكية تعتقل 13 شخصا بتهمة المشاركة في نشاط منظمة "إرهابية جهادية"

13:34 GMT 08.02.2022
© AFP 2021الشرطة البلجيكية
الشرطة البلجيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021
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أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 13 شخصا، بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة "إرهابية جهادية"؛ وذلك في مدينة أنتويرب الواقعة في الإقليم الفلامندي، شمالي البلاد.
أمستردام- سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني الإخباري البلجيكي "هيت لاسته نيوز": "قامت الشرطة في مدينة أنتويرب بعمليات تفتيش واسعة، شارك فيها نحو 100 شرطي، استهدف عددا من المنازل؛ وشملت اعتقال 13 شخصا بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية، صباح اليوم".
وأشار الموقع الإخباري إلى أن الادعاء العام أوضح أن عملية الاعتقالات كانت جزءا من، "عملية مراقبة واسعة، قامت بها السلطات لحركات جماعة جهادية إرهابية في المدينة"؛ مؤكدا أن الاعتقالات نفذت، دون وقوع اشتباكات.
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا واسعة لتفادي خطر الإرهاب والفكر المتطرف؛ لكن هذه الجهود تواجه عدة تحديات، مثل الانتشار الواسع للتنظيمات الإرهابية.
وبحسب تقرير صادر أخيرا عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، فإن أوروبا ستواجه، في عام 2022، تحديات خطيرة، تتعلق باقتلاع جذور التطرف، ووضع خطط لتفكيك الأفكار، ومنع انتشارها.
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