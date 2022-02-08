السيسي يعين أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية في تغيير مفاجئ

ومن المقرر أن يؤدي المستشار بولس فهمي، الذي سيصبح أول قبطي يتولى هذا المنصب، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال ساعات، حسبما أفادت صحيفة "الشروق" المصرية.وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022: "تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من 9 فبراير/ شباط". يصبح بولس بذلك أول قبطي يقود أعلى هيئة قضائية مصرية.ويأتي هذ التغيير المفاجئ بسبب تعرض الرئيس الحالي للمحكمة المستشار سعيد مرعي عمرو، لأزمة صحية منعته من مباشرة مهامه الوظيفة.وأصدر السيسي قرارا جمهوريا يحمل الرقم 50 لسنة 2022 بإحالة عمرو إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين كمدة خدمة استثنائية.تولى مرعي مهام رئاسة المحكمة الدستورية العليا في يوليو/ تموز عام 2019، ويبلغ حاليا 67 عاما، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد في أغسطس/ آب 2024.وأصدر السيسي القرارين بعدما انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة أمس الاثنين، حيث استعرضت الموقف، واتخذت الإجراءات الخاصة بتعيين الرئيس الجديد للمحكمة المستشار بولس فهمي، بحسب الصحيفة المصرية.وفهمي هو رابع أقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا حاليا، ومن مواليد أول يناير/ كانون الثاني عام 1967، ويبلغ من العمر 65 عاما.