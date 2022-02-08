الصين تطالب أمريكا بإلغاء صفقة أسلحة بـ100 مليون دولار لصالح تايوان

وحسب "سبوتنيك" أكد المتحدث أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار يجب ألا تتم. وتابع أن الصين ستتخد ما تراه ضرويا لحمايتها.وأضاف تشياو ليجيانغ أن بلاده تحتج على هذا الإجراء الأمريكي "على أمريكا الانسحاب فورا من هذا الاتفاق".وأشار تشياو ليجيانغ إلى أن الصين تقوم بإجراءات لحماية نفسها والتأكد من أمانها.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الاثنين أن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات وخدمات قيمتها 100 مليون دولار لتايوان من أجل "صيانة وتحسين والحفاظ" على منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي التي تستخدمها الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين من مكوناتها.وذكر بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أنها أخطرت الكونغرس بعد موافقة وزارة الخارجية على الصفقة، التي طلبتها سفارة تايوان الفعلية في واشنطن، بحسب رويترز.وأفادت الوكالة في بيان بأن تحديث منظومة باتريوت للدفاع الجوي "سيساعد في تحسين أمن (تايوان) والحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة".وتتمتع تايوان بحكم ذاتي منذ عام 1949، لكن الصين تعتبرها جزءا منها، بينما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة ديمقراطيا - أنها دولة مستقلة ولها علاقات سياسية واقتصادية مع العديد من الدول الأخرى.
طالب المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشياو ليجيانغ، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء اتفاق لبيع أسلحة إلى تايوان.
وحسب "سبوتنيك" أكد المتحدث أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار يجب ألا تتم. وتابع أن الصين ستتخد ما تراه ضرويا لحمايتها.
وأضاف تشياو ليجيانغ أن بلاده تحتج على هذا الإجراء الأمريكي "على أمريكا الانسحاب فورا من هذا الاتفاق".
وأشار تشياو ليجيانغ إلى أن الصين تقوم بإجراءات لحماية نفسها والتأكد من أمانها.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الاثنين أن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات وخدمات قيمتها 100 مليون دولار لتايوان من أجل "صيانة وتحسين والحفاظ" على منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي التي تستخدمها الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين من مكوناتها.
وذكر بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أنها أخطرت الكونغرس بعد موافقة وزارة الخارجية على الصفقة، التي طلبتها سفارة تايوان الفعلية في واشنطن، بحسب رويترز.
وأفادت الوكالة في بيان بأن تحديث منظومة باتريوت للدفاع الجوي "سيساعد في تحسين أمن (تايوان) والحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة".
وتتمتع تايوان بحكم ذاتي منذ عام 1949، لكن الصين تعتبرها جزءا منها، بينما تؤكد تايوان - وهي منطقة لها حكومتها المنتخبة ديمقراطيا - أنها دولة مستقلة ولها علاقات سياسية واقتصادية مع العديد من الدول الأخرى.