الصين تكشف أسباب تغيب ابن سلمان عن أولمبياد بكين

جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".وقال إن محمد بن سلمان لم يحضر حفل الافتتاح ولا مأدبة فاخرة أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت.وأوضح المسؤول الصيني أن ولي العهد السعودي "تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي"، إلا أنه لم يتمكن من الحضور "لأسباب متعلقة بجدول أعماله".وكانت هناك توقعات بحضور بن سلمان القائد الفعلي لبلاده، ضمن عدد من قادة العالم، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين.وحضر مراسم افتتاح الأولمبياد، يوم الجمعة، عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة صديقة للصين، والتقوا الرئيس الصيني في اليوم التالي حول مأدبة غداء في أول لقاء دبلوماسي شخصي كبير يقيمه شي منذ تفشي جائحة كورونا في عام 2020
وقال إن محمد بن سلمان لم يحضر حفل الافتتاح ولا مأدبة فاخرة أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت.
وأوضح المسؤول الصيني أن ولي العهد السعودي "تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي"، إلا أنه لم يتمكن من الحضور "لأسباب متعلقة بجدول أعماله".
وكانت هناك توقعات بحضور بن سلمان القائد الفعلي لبلاده، ضمن عدد من قادة العالم، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين.
وحضر مراسم افتتاح الأولمبياد، يوم الجمعة، عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة صديقة للصين، والتقوا الرئيس الصيني في اليوم التالي حول مأدبة غداء في أول لقاء دبلوماسي شخصي كبير يقيمه شي منذ تفشي جائحة كورونا في عام 2020