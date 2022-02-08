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الصين تكشف أسباب تغيب ابن سلمان عن أولمبياد بكين
الصين تكشف أسباب تغيب ابن سلمان عن أولمبياد بكين
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبّر عن تمنياته بالنجاح لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T19:24+0000
2022-02-08T19:24+0000
الصين
ولي العهد محمد بن سلمان
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جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".وقال إن محمد بن سلمان لم يحضر حفل الافتتاح ولا مأدبة فاخرة أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت.وأوضح المسؤول الصيني أن ولي العهد السعودي "تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي"، إلا أنه لم يتمكن من الحضور "لأسباب متعلقة بجدول أعماله".وكانت هناك توقعات بحضور بن سلمان القائد الفعلي لبلاده، ضمن عدد من قادة العالم، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين.وحضر مراسم افتتاح الأولمبياد، يوم الجمعة، عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة صديقة للصين، والتقوا الرئيس الصيني في اليوم التالي حول مأدبة غداء في أول لقاء دبلوماسي شخصي كبير يقيمه شي منذ تفشي جائحة كورونا في عام 2020
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الصين, ولي العهد محمد بن سلمان

الصين تكشف أسباب تغيب ابن سلمان عن أولمبياد بكين

19:24 GMT 08.02.2022
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVICولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / ANDREJ ISAKOVIC
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبّر عن تمنياته بالنجاح لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
جاء هذا في إيجاز صحفي للمتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".
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وقال إن محمد بن سلمان لم يحضر حفل الافتتاح ولا مأدبة فاخرة أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم السبت.
وأوضح المسؤول الصيني أن ولي العهد السعودي "تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوي"، إلا أنه لم يتمكن من الحضور "لأسباب متعلقة بجدول أعماله".
وكانت هناك توقعات بحضور بن سلمان القائد الفعلي لبلاده، ضمن عدد من قادة العالم، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين.
وحضر مراسم افتتاح الأولمبياد، يوم الجمعة، عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة صديقة للصين، والتقوا الرئيس الصيني في اليوم التالي حول مأدبة غداء في أول لقاء دبلوماسي شخصي كبير يقيمه شي منذ تفشي جائحة كورونا في عام 2020
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