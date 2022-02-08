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الطيران العراقي يقصف وكرا لـ"داعش" الإرهابي والحديث عن "صيد ثمين"
الطيران العراقي يقصف وكرا لـ"داعش" الإرهابي والحديث عن "صيد ثمين"
أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية استهدفت وكرا لإرهابيين غرب محافظة نينوى، وأسفر عن مقتل 7 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:16+0000
2022-02-08T15:16+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها اليوم: "قُتل 7 إرهابيين بضربة جوية داخل وكر غرب محافظة نينوى"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضحت الخلية في بيانها أن "جهودا ميدانية تبذلها القطعات الأمنية في رصد ومتابعة القيادات الإرهابية والعناصر التابعة لها، حيث تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وبعمل دؤوب وشاق لقطعات قيادة عمليات غرب نينوى في متابعة موقع مهم لقيادات عناصر داعش جنوب الحضر، هو عبارة عن كهف طوله 140 مترا يستخدم كمقر قيادة وسيطرة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، ضمن الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة".وقالت الخلية إنها "ستعلن لاحقاً أسماء ومناصب هذا الصيد الثمين الذي جاء بجهود متميزة ومهنية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية التي تعمل جاهدة من أجل بسط الأمن في هذا الوطن".وأكدت الخلية الأمنية أن "هذه العملية تعد من العمليات الاستباقية النوعية بعد أن جرى استهداف هذه المفرزة الخطرة في مكان استراتيجي يشكل نقطة مهمة في تنفيذ العمليات الإرهابية".وشددت على أن "تنسيق العمل وتبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخبارية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى لتحقيق أهداف غاية في الأهمية في القضاء على القيادات الإرهابية والعناصر المجرمة التي تعمل معها".
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العراق, أخبار العراق اليوم

الطيران العراقي يقصف وكرا لـ"داعش" الإرهابي والحديث عن "صيد ثمين"

15:16 GMT 08.02.2022
© AP Photoالطيران العراقي
الطيران العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AP Photo
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أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية استهدفت وكرا لإرهابيين غرب محافظة نينوى، وأسفر عن مقتل 7 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها اليوم: "قُتل 7 إرهابيين بضربة جوية داخل وكر غرب محافظة نينوى"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضحت الخلية في بيانها أن "جهودا ميدانية تبذلها القطعات الأمنية في رصد ومتابعة القيادات الإرهابية والعناصر التابعة لها، حيث تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وبعمل دؤوب وشاق لقطعات قيادة عمليات غرب نينوى في متابعة موقع مهم لقيادات عناصر داعش جنوب الحضر، هو عبارة عن كهف طوله 140 مترا يستخدم كمقر قيادة وسيطرة لعناصر عصابات داعش الإرهابية، ضمن الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات غرب نينوى وصلاح الدين والجزيرة".

وأشار البيان إلى أنه "تم تزويد طائرات F-16 العراقية بمعلومات مؤكدة عن هذا الموقع ووجهت الطائرات ضربات دقيقة وبالعتاد الثقيل، أسفرت عن تدمير الوكر صباح اليوم، وبحسب المعلومات الاولية فإن بداخله مفرزة مكونة من (7) عناصر إرهابية مهمة وتم قتلهم جميعا".

وقالت الخلية إنها "ستعلن لاحقاً أسماء ومناصب هذا الصيد الثمين الذي جاء بجهود متميزة ومهنية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية التي تعمل جاهدة من أجل بسط الأمن في هذا الوطن".
وأكدت الخلية الأمنية أن "هذه العملية تعد من العمليات الاستباقية النوعية بعد أن جرى استهداف هذه المفرزة الخطرة في مكان استراتيجي يشكل نقطة مهمة في تنفيذ العمليات الإرهابية".
وشددت على أن "تنسيق العمل وتبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخبارية كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى لتحقيق أهداف غاية في الأهمية في القضاء على القيادات الإرهابية والعناصر المجرمة التي تعمل معها".
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