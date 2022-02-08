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https://arabic.sputniknews.com/20220208/العراق-عملية-الحشد-الشعبي-مستمرة-بحثا-عن-عناصر-تنظيم-داعش-1058166773.html
العراق... عملية "الحشد الشعبي" مستمرة بحثا عن عناصر تنظيم داعش
العراق... عملية "الحشد الشعبي" مستمرة بحثا عن عناصر تنظيم داعش
أعلن "الحشد الشعبي" في العراق، اليوم الثلاثاء، أن عمليته الأمنية مستمرة لليوم الثاني على التوالي في محافظة صلاح الدين. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T07:07+0000
2022-02-08T07:07+0000
2022-02-08T07:07+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكدت هيئة الحشد الشعبي، أن قواتها تعمل على تفتيش وتأمين جزيرة البو مرموص في صلاح الدين. وبمشاركة من الجيش لقوات الحشد الشعبي، قامت الألوية 9 و35 و88 من مكافحة المتفجرات باستكمال التفتيش في المنطقة للكشف عن عناصر فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).وأطلق الحشد الشعبي هذه العملية أمس الإثنين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... عملية "الحشد الشعبي" مستمرة بحثا عن عناصر تنظيم داعش تابعنا عبر
أعلن "الحشد الشعبي" في العراق، اليوم الثلاثاء، أن عمليته الأمنية مستمرة لليوم الثاني على التوالي في محافظة صلاح الدين.
وحسب
موقع السومرية نيوز العراقي
، أكدت هيئة الحشد الشعبي، أن قواتها تعمل على تفتيش وتأمين جزيرة البو مرموص في صلاح الدين.
وبمشاركة من الجيش لقوات الحشد الشعبي، قامت الألوية 9 و35 و88 من مكافحة المتفجرات باستكمال التفتيش في المنطقة للكشف عن عناصر فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
وأطلق
الحشد الشعبي
هذه العملية أمس الإثنين.