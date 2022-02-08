https://arabic.sputniknews.com/20220208/الفاو-تعقد-دورتها-الـ36-في-العراق،-فما-أبرز-التحديات-التي-تواجهها-1058211401.html

الفاو تعقد دورتها الـ36 في العراق، فما أبرز التحديات التي تواجهها

الفاو تعقد دورتها الـ36 في العراق، فما أبرز التحديات التي تواجهها

انطلقت في بغداد، يوم الاثنين، اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر الأغذية والزراعة الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T13:24+0000

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الفاو تعقد دورتها الـ36 بالعراق، فما أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة؟ الفاو تعقد دورتها الـ36 بالعراق، فما أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة؟

وتتركز فعاليات الدورة على تحسين التغذية، وبناء مجتمعات ريفية قادرة على الصمود، وتحسين إدارة المياه، ومعالجة آثار أزمة المناخ، وتعزيز مبادرات التعافي الأخضر، وكذلك استراتيجيات التنمية التي تراعي الفوارق بين الجنسين.من جانبه أشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى أن انعقاد المؤتمر في بغداد يعزز دورها كعاصمة للسلام، واللقاء والتعاون والشراكة بين دول المنطقة والعالم.وتعليقا على هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، إن "المؤتمر يحمل أهمية كبيرة للعراق حيث تواجه البلاد مخاطر كثيرة منها قلة المياه وشحها وقلة انتاج المواد الزراعية والمحاصيل والاعتماد الكبير على الاستيراد، الأمر الذي يتطلب وجود أمن اقتصادي ومائي.أما الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد سار، لفت إلى أن "المؤتمر ينعقد في ظروف خاصة جدا حيث يأتي بعد انقضاء جائحة كورونا وما ترتب عليها من تداعيات من بروز عدم توفر الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، هذا بالإضافة إلى التغييرات المناخية التي تنذر بكارثة من ناحية ندرة المياه والجفاف.وأشار إلى أن المؤتمر يشكل فرصة كبيرة لإيجاد حلول منطقية لهذه المشكلات والخروج من عنق الزجاجة لضمان الأمن الغذائي وعدم التعرض لكوارث في المستقبل، كما أنه يمكن أن يساهم في إزالة الفوارق بين الحضر والريف الذي يعاني من التهميش، كما شدد على أهمية انخراط الجميع في الحلول المطرحة مثل منظمات مجتمع وليس الحكومات فقط.وشدد على أن التكامل بين الدول العربية يتوقف على الإرادة السياسية للقادة العرب وتقوية الجامعة العربية، بحيث يكون قرار الجامعة فاعلا على المستوى الاقليمي والدولي، وإلا فستواجه المنطقة الكثير من التعقيدات المتعلقة بنقص المياه والغذاء والتغيرات المناخية والحروب المتوقعة، والتي لن تجد الاستعداد الكافي من قبل الدول العربية، مشددا على ضرورة الاستفادة القصوى من مؤتمر الفاو المنعقد بالعراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.أما رئيس المؤسسة العربية للدراسات، سمير راغب، فرأى أن "إقامة مؤتمر الأغذية والزراعة الإقليمي بالعراق يرجع إلى أنه بدأ يحقق نوعا من الاستقرار ويستعيد دوره في المنطقة، كما أنه يناقش العديد من المشكلات مثل أزمة المياه والغذاء والتي يتطرق إليها المؤتمر".وأعرب عن اعتقاده أن المؤتمر قد يساعد في حل مشكلات العراق، إلا أن الفاو لا يمتلك عصا سحرية لحل أزماته، كما أوضح أنه لا بد من تحييد الصراعات والخلافات السياسية بحيث تبقى بعيدة عن خطط التنمية المستدامة في المنطقة حتى تستفيد جميع الدول من هذه الخطط.للمزيد تابعوا برنامج "مساحة حرة"

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