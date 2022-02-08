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https://arabic.sputniknews.com/20220208/القرنفل-يحميك-من-تسوس-الأسنان-وأمراض-اللثة-1058228726.html
القرنفل يحميك من تسوس الأسنان وأمراض اللثة
القرنفل يحميك من تسوس الأسنان وأمراض اللثة
يبحث الكثيرون عن وسائل سهلة للحفاظ على الأسنان والتخفيف من آلامها التي قد تصل أحيانا إلى درجة لا تطاق. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T18:20+0000
2022-02-08T18:20+0000
أسنان
قرنفل
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ويرى خبراء أن القرنفل قد يكون إحدى هذه الوسائل التي تتميز بخصائص تساعد في حماية صحة الفم والأسنان، بحسب موقع "الكونسلتو".وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية للأسنان التي يوفرها القرنفل:تسكين الألميشتمل القرنفل على مخدر "الأوجينول" والذي يساعد في تسكين آلام الأسنان بشكل فعال خلال دقائق معدودة، ويتواصل مفعوله لعدة ساعات.مكافحة التسوسيلعب القرنفل دورا هاما في تطهير الأسنان ومحاربة البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى والالتهابات، ولذلك يعتبر علاجا وقائيا فعالا بدرجة كبيرة في مكافحة تسوس الأسنان.وفي كثير من الأحيان تتم إضافة القرنفل إلى المنتجات التي تستخدم في العناية بصحة الفم، كمعجون الأسنان وغسول الفم.حشوات الأسنانيلجأ بعض أطباء الأسنان إلى خلط زيت القرنفل مع أكسيد الزنك لاستخدامهما كحشوة مؤقتة لتهدئة أعصاب الأسنان الحساسة.ويهدف ذلك إلى جعل المريض لا يشعر بالألم في هذه المنطقة إلى أن يتم تحديد موعد جلسة تركيب الحشوة الدائمة.أمراض اللثةيعد القرنفل غنيا بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وهو ما يحمي من الإصابة بأمراض اللثة، التي تشكل أحد عوامل الخطر وراء تسوس وتساقط الأسنان نتيجة ضعف العظام الأساسية المقوية للسن.
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أسنان, قرنفل

القرنفل يحميك من تسوس الأسنان وأمراض اللثة

18:20 GMT 08.02.2022
© Photo / CCأسنان
أسنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Photo / CC
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يبحث الكثيرون عن وسائل سهلة للحفاظ على الأسنان والتخفيف من آلامها التي قد تصل أحيانا إلى درجة لا تطاق.
ويرى خبراء أن القرنفل قد يكون إحدى هذه الوسائل التي تتميز بخصائص تساعد في حماية صحة الفم والأسنان، بحسب موقع "الكونسلتو".
وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية للأسنان التي يوفرها القرنفل:
تسكين الألم
يشتمل القرنفل على مخدر "الأوجينول" والذي يساعد في تسكين آلام الأسنان بشكل فعال خلال دقائق معدودة، ويتواصل مفعوله لعدة ساعات.
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مكافحة التسوس
يلعب القرنفل دورا هاما في تطهير الأسنان ومحاربة البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى والالتهابات، ولذلك يعتبر علاجا وقائيا فعالا بدرجة كبيرة في مكافحة تسوس الأسنان.
وفي كثير من الأحيان تتم إضافة القرنفل إلى المنتجات التي تستخدم في العناية بصحة الفم، كمعجون الأسنان وغسول الفم.
حشوات الأسنان
يلجأ بعض أطباء الأسنان إلى خلط زيت القرنفل مع أكسيد الزنك لاستخدامهما كحشوة مؤقتة لتهدئة أعصاب الأسنان الحساسة.
ويهدف ذلك إلى جعل المريض لا يشعر بالألم في هذه المنطقة إلى أن يتم تحديد موعد جلسة تركيب الحشوة الدائمة.
أمراض اللثة
يعد القرنفل غنيا بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وهو ما يحمي من الإصابة بأمراض اللثة، التي تشكل أحد عوامل الخطر وراء تسوس وتساقط الأسنان نتيجة ضعف العظام الأساسية المقوية للسن.
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