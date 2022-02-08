القرنفل يحميك من تسوس الأسنان وأمراض اللثة

ويرى خبراء أن القرنفل قد يكون إحدى هذه الوسائل التي تتميز بخصائص تساعد في حماية صحة الفم والأسنان، بحسب موقع "الكونسلتو".وفيما يلي مجموعة من الفوائد الصحية للأسنان التي يوفرها القرنفل:تسكين الألميشتمل القرنفل على مخدر "الأوجينول" والذي يساعد في تسكين آلام الأسنان بشكل فعال خلال دقائق معدودة، ويتواصل مفعوله لعدة ساعات.مكافحة التسوسيلعب القرنفل دورا هاما في تطهير الأسنان ومحاربة البكتيريا التي يمكن أن تسبب العدوى والالتهابات، ولذلك يعتبر علاجا وقائيا فعالا بدرجة كبيرة في مكافحة تسوس الأسنان.وفي كثير من الأحيان تتم إضافة القرنفل إلى المنتجات التي تستخدم في العناية بصحة الفم، كمعجون الأسنان وغسول الفم.حشوات الأسنانيلجأ بعض أطباء الأسنان إلى خلط زيت القرنفل مع أكسيد الزنك لاستخدامهما كحشوة مؤقتة لتهدئة أعصاب الأسنان الحساسة.ويهدف ذلك إلى جعل المريض لا يشعر بالألم في هذه المنطقة إلى أن يتم تحديد موعد جلسة تركيب الحشوة الدائمة.أمراض اللثةيعد القرنفل غنيا بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وهو ما يحمي من الإصابة بأمراض اللثة، التي تشكل أحد عوامل الخطر وراء تسوس وتساقط الأسنان نتيجة ضعف العظام الأساسية المقوية للسن.