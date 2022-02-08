https://arabic.sputniknews.com/20220208/الكشف-عن-أول-صورة-لمركبة-قتالية-روسية-برمائية-من-نوع-جديد---1058219909.html

الكشف عن أول صورة لمركبة قتالية روسية "برمائية" من نوع جديد

الكشف عن أول صورة لمركبة قتالية روسية "برمائية" من نوع جديد

كشفت مصادر عن سلاح جديد سيحصل عليه مشاة البحرية التابعين للقوات البحرية الروسية، في المستقبل القريب، حيث اعتبر من فئة جديدة تماما بالنسبة للمقاتلين. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T15:24+0000

2022-02-08T15:24+0000

2022-02-08T15:24+0000

رصد عسكري

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وتداولت وسائل إعلام متخصصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري، ما يعتقد بأنه أول نموذج يكشف عنه لمركبة قتالية تابعة لسلاح مشاة البحرية من نوع (BMMP).وحصلت المركبة، بحسب مجلة "روسكي آروجي" الروسية، على تمويه ثلاثي الألوان، وتبدو المركبة وهي في حالة التوقف في المصنع.وقارنت المصادر صورة الآلية الجديدة مع دبابة مدرعة ضخمة تقف في الخلف، بهدف تقدير حجم المركبة القتالية، حيث بدت "ليست صغيرة، ولكن هذه ميزة خاصة بالمعدات العسكرية المصممة للمشاركة في العمليات البحرية البرمائية".ومنح التصميم الخاص للمركبة قدرة عالية بالنسبة لمشاة البحرية الروسية على التحرك بين الشاطئ والبحر بسرعات تصل إلى 37 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة جيدة بالمقارنة مع نظيراتها.لكن على الطرق العادية، لا يوجد منافس قادر على الوصول إلى سرعة النموذج الروسي، بفضل محرك توربيني غازي قوي يمنح المركبة قوة تصل إلى 1500 حصان وشاسيه ثابت يصل إلى سرعة 75 كيلومترا في الساعة.وأشارت المصادر إلى أن وسائل الحماية الممنوحة للمدرعة الجديدة قد تختلف من آلية إلى أخرى، لكن نوهت المصادر إلى أنه سيتم تزويدها بمدفع آلي من نوع "Arena-M"، قادر على منحها تفوّق من نوع خاص، بالإضافة إلى تزويدها بمدفع "خنجر"، من عيار 57 ملم مع حمولة تصل إلى 18 قذيفة قادرة على تدمير أهداف متنوعة مثل (المركبات المدرعة والقوى العاملة والتحصينات) والأهداف الجوية.

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رصد عسكري