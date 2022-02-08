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https://arabic.sputniknews.com/20220208/الكشف-عن-مركبة-روسية-مزودة-بصواريخ-كورنيت-فيديو-1058173256.html
الكشف عن مركبة روسية مزودة بصواريخ "كورنيت"... فيديو
الكشف عن مركبة روسية مزودة بصواريخ "كورنيت"... فيديو
كشف تقرير عسكري صحفي عن المركبة الروسية الأحدث من طراز "تيغر إم" المجهزة بصواريخ مضادة للمركبات الثقيلة من طراز "كورنيت د". 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T09:30+0000
2022-02-08T09:30+0000
2022-02-08T09:30+0000
رصد عسكري
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وتعد هذه المركبات الأولى من نوعها من حيث الأسلحة التي تحتويها، حيث أن بطاريات الإطلاق لنظام "كورنيت إم" تظهر للمرة أولى على هذه المركبات العسكرية المدرعة.وبحسب الخبراء، هذه الصواريخ التي يحتويها النظام لديها نطاق متزايد يصل إلى 10 كم ويمكنه اختراق الدروع بسهولة.كما أنها قادرة على تدمير أهداف جوية منخفضة السرعة تحلق على ارتفاع منخفض والعديد من الهياكل الدفاعية المحصنة جيدًا.وفقًا للعديد من الخبراء العسكريين، فإن التطور الروسي يتفوق على FGM-148 الأمريكية بجميع الخصائص.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الكشف عن مركبة روسية مزودة بصواريخ "كورنيت"... فيديو تابعنا عبر
كشف تقرير عسكري صحفي عن المركبة الروسية الأحدث من طراز "تيغر إم" المجهزة بصواريخ مضادة للمركبات الثقيلة من طراز "كورنيت د".
وتعد هذه المركبات الأولى من نوعها من حيث الأسلحة التي تحتويها، حيث أن بطاريات الإطلاق لنظام "كورنيت إم" تظهر للمرة أولى على هذه المركبات العسكرية المدرعة.
وبحسب الخبراء، هذه الصواريخ التي يحتويها النظام لديها نطاق متزايد يصل إلى 10 كم ويمكنه اختراق الدروع بسهولة.
كما أنها قادرة على تدمير أهداف جوية منخفضة السرعة تحلق على ارتفاع منخفض والعديد من الهياكل الدفاعية المحصنة جيدًا.
وفقًا للعديد من الخبراء العسكريين، فإن التطور الروسي يتفوق على FGM-148 الأمريكية بجميع الخصائص.