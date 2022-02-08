الكويت... جلسة في البرلمان لحجب الثقة عن وزير الخارجية في 16 فبراير

وتابع الغانم، حسب "رويترز"، أن التصويت يأتي بسبب اقتراح من 10 نواب، لحجب الثقة عن وزير الخارحية أحمد ناصر المحمد الصباح.وكان وزير الخارجية قد تم استجوابه في المجلس، اليوم الثلاثاء. ويتهم نواب الوزير بتبديد المال العام والتخبط الإداري، ويتطلب أمر سحب الثقة منه أن يصوت الأعضاء في المجلس عدا الوزراء حتى إن كانوا أعضاء في البرلمان. وفي 26 يناير/ كانون الثاني، تمكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب، وهو ما مثل في حينها أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة التي تشكلت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة.
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن البرلمان يعقد جلسة خاصة يوم 16 فبراير/ شباط، للتصويت على حجب الثقة من وزير الخارجية.
وتابع الغانم، حسب "رويترز"، أن التصويت يأتي بسبب اقتراح من 10 نواب، لحجب الثقة عن وزير الخارحية أحمد ناصر المحمد الصباح.
وكان وزير الخارجية قد تم استجوابه في المجلس، اليوم الثلاثاء. ويتهم نواب الوزير بتبديد المال العام والتخبط الإداري، ويتطلب أمر سحب الثقة منه أن يصوت الأعضاء في المجلس عدا الوزراء حتى إن كانوا أعضاء في البرلمان.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني، تمكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب، وهو ما مثل في حينها أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة التي تشكلت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة.