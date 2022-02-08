تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الكويت-جلسة-في-البرلمان-لحجب-الثقة-عن-وزير-الخارجية-في-16-فبراير-1058215635.html
الكويت... جلسة في البرلمان لحجب الثقة عن وزير الخارجية في 16 فبراير
الكويت... جلسة في البرلمان لحجب الثقة عن وزير الخارجية في 16 فبراير
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن البرلمان يعقد جلسة خاصة يوم 16 فبراير/ شباط، للتصويت على حجب الثقة من وزير الخارجية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T13:59+0000
2022-02-08T13:59+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103388/40/1033884044_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_6536d63a2c632d1262fd09394c54bb3e.jpg
وتابع الغانم، حسب "رويترز"، أن التصويت يأتي بسبب اقتراح من 10 نواب، لحجب الثقة عن وزير الخارحية أحمد ناصر المحمد الصباح.وكان وزير الخارجية قد تم استجوابه في المجلس، اليوم الثلاثاء. ويتهم نواب الوزير بتبديد المال العام والتخبط الإداري، ويتطلب أمر سحب الثقة منه أن يصوت الأعضاء في المجلس عدا الوزراء حتى إن كانوا أعضاء في البرلمان. وفي 26 يناير/ كانون الثاني، تمكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب، وهو ما مثل في حينها أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة التي تشكلت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103388/40/1033884044_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_f3dead502a31329caf4445e5989d092a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم

الكويت... جلسة في البرلمان لحجب الثقة عن وزير الخارجية في 16 فبراير

13:59 GMT 08.02.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrariالبرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrari
تابعنا عبر
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن البرلمان يعقد جلسة خاصة يوم 16 فبراير/ شباط، للتصويت على حجب الثقة من وزير الخارجية.
وتابع الغانم، حسب "رويترز"، أن التصويت يأتي بسبب اقتراح من 10 نواب، لحجب الثقة عن وزير الخارحية أحمد ناصر المحمد الصباح.
وكان وزير الخارجية قد تم استجوابه في المجلس، اليوم الثلاثاء. ويتهم نواب الوزير بتبديد المال العام والتخبط الإداري، ويتطلب أمر سحب الثقة منه أن يصوت الأعضاء في المجلس عدا الوزراء حتى إن كانوا أعضاء في البرلمان.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني، تمكن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح من اجتياز اختبار مماثل وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب، وهو ما مثل في حينها أول اختبار حقيقي لصمود الحكومة التي تشكلت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية