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https://arabic.sputniknews.com/20220208/الكويت-مجلس-الأمة-يناقش-زيادة-الحد-الأدنى-لمعاشات-المتقاعدين-1058168989.html
الكويت... مجلس الأمة يناقش زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
الكويت... مجلس الأمة يناقش زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
بحث مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء، زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وشملهم بالزيادة السنوية وتوزيع الأرباح. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T08:10+0000
2022-02-08T08:10+0000
أخبار الكويت اليوم
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قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم برسالة لتحريك هذا الملف وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.واعتبر النائب الصيفي أن المتقاعدين "فئة مظلومة خصوصاً مع استمرار التضخم السنوي، ولا بد من توزيع أرباح عليهم".من جانبه، تطرق النائب حسن جوهر إلى نسب التضخم في الكويت ووصفها بـ "المرتفعة جدا"، مضيفاً "هذا سبب مهم لتحسين ظروف المتقاعدين الحياتية".ومضى قائلا: "الحديث عن أن زيادة رواتبهم (المتقاعدين) أو توزيع أرباح عليهم يهدد الصناديق الاستثمارية، ادعاءات مردود عليها، ومؤسسة التامينأت تعلن عن أرباح قياسية".وسجلت معدلات التضخم في الكويت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي زيادة نسبتها 3.82% على أساس سنوي، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، على ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).وفي سياق متصل، أوضح النائب سعدون حماد أن أرباح مؤسسة التأمينات ستة مليارات و200 مليون دينار (حوالي 20.5 مليار دولار)، يجب أن يستفيد المتقاعدون منها".وشدد النائب عبيد الوسمي على أن مقترحات المتقاعدين مدرجة في اجتماع اللجنة التشريعية المقبل"، فيما أكد النائب حمدان العازمي أنه "لا يوجد قانون يمنع توزيع الأرباح على المتقاعدين، وهم شريحة كبيرة ولهم حق علينا".وأضاف العازمي: "في البحرين يقومون بتوزيع "بونص" للمتقاعدين نهاية كل عام".وفي نهاية الجلسة، وافق مجلس الأمة الكويتي على رسالة النائب أسامة الشاهين التي طلب فيها إحالة اقتراحات القوانين المتعلقة بالمتقاعدين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية خلال أسبوعين.ويشكو غالبية المتقاعدين في الكويت من ضعف معاشاتهم، ويصل متوسط معاش 76% منهم من إجمالي 150 ألفا هو عدد المتقاعدين، إلى 1408 دنانير(4659 دولارا)، ومتوسط معاش 20% منهم 1780 دينارا (5890 دولارا)، فيما متوسط معاش الباقي منهم 689 دينارا (2279 دولارا)، وفق آخر إحصائية صادرة عن "التأمينات" في 30 سبتمبر/أيلول 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20210616/انخفاض-السيولة-والناتج-المحلي-الإجمالي-في-الكويت-لماذا-وما-تأثيره-على-الاقتصاد؟-1049275414.html
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أخبار الكويت اليوم

الكويت... مجلس الأمة يناقش زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

08:10 GMT 08.02.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
تابعنا عبر
بحث مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء، زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وشملهم بالزيادة السنوية وتوزيع الأرباح.
قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم برسالة لتحريك هذا الملف وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
واعتبر النائب الصيفي أن المتقاعدين "فئة مظلومة خصوصاً مع استمرار التضخم السنوي، ولا بد من توزيع أرباح عليهم".
من جانبه، تطرق النائب حسن جوهر إلى نسب التضخم في الكويت ووصفها بـ "المرتفعة جدا"، مضيفاً "هذا سبب مهم لتحسين ظروف المتقاعدين الحياتية".
ومضى قائلا: "الحديث عن أن زيادة رواتبهم (المتقاعدين) أو توزيع أرباح عليهم يهدد الصناديق الاستثمارية، ادعاءات مردود عليها، ومؤسسة التامينأت تعلن عن أرباح قياسية".
وسجلت معدلات التضخم في الكويت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي زيادة نسبتها 3.82% على أساس سنوي، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، على ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
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16 يونيو 2021, 21:33 GMT
وفي سياق متصل، أوضح النائب سعدون حماد أن أرباح مؤسسة التأمينات ستة مليارات و200 مليون دينار (حوالي 20.5 مليار دولار)، يجب أن يستفيد المتقاعدون منها".
وشدد النائب عبيد الوسمي على أن مقترحات المتقاعدين مدرجة في اجتماع اللجنة التشريعية المقبل"، فيما أكد النائب حمدان العازمي أنه "لا يوجد قانون يمنع توزيع الأرباح على المتقاعدين، وهم شريحة كبيرة ولهم حق علينا".
وأضاف العازمي: "في البحرين يقومون بتوزيع "بونص" للمتقاعدين نهاية كل عام".
وفي نهاية الجلسة، وافق مجلس الأمة الكويتي على رسالة النائب أسامة الشاهين التي طلب فيها إحالة اقتراحات القوانين المتعلقة بالمتقاعدين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية خلال أسبوعين.
ويشكو غالبية المتقاعدين في الكويت من ضعف معاشاتهم، ويصل متوسط معاش 76% منهم من إجمالي 150 ألفا هو عدد المتقاعدين، إلى 1408 دنانير(4659 دولارا)، ومتوسط معاش 20% منهم 1780 دينارا (5890 دولارا)، فيما متوسط معاش الباقي منهم 689 دينارا (2279 دولارا)، وفق آخر إحصائية صادرة عن "التأمينات" في 30 سبتمبر/أيلول 2021.
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