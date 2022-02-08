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https://arabic.sputniknews.com/20220208/المالية-البحرينية-ارتفاع-أصول-صندوق-احتياطي-الأجيال-القادمة-إلى-624-مليون-دولار-بنهاية-2021-1058164397.html
المالية البحرينية: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة إلى 624 مليون دولار بنهاية 2021
المالية البحرينية: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة إلى 624 مليون دولار بنهاية 2021
نقلت وزارة المالية البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قوله إن بيانات أولية تظهر ارتفاع أصوله إلى 624 مليون دولار بنهاية عام 2021. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T03:00+0000
2022-02-08T03:00+0000
2022-02-08T03:28+0000
وزير دفاع البحرين
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وأضاف مجلس احتياطي الأجيال القادمة أن الصندوق تمكن من تسجيل ارتفاع بقيمة 151 مليون دولار أمريكي في أصوله بنسبة 32 في المئة، بحسب رويترز.ولفت المجلس إلى أن الارتفاع جاء منذ أن تم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي في يونيو 2020 لدعم ميزانية الدولة للتعامل مع التداعيات المالية الطارئة نتيجة جائحة فيروس كورونا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير دفاع البحرين
المالية البحرينية: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة إلى 624 مليون دولار بنهاية 2021 03:00 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 03:28 GMT 08.02.2022) تابعنا عبر
نقلت وزارة المالية البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قوله إن بيانات أولية تظهر ارتفاع أصوله إلى 624 مليون دولار بنهاية عام 2021.
وأضاف مجلس احتياطي الأجيال القادمة أن الصندوق تمكن من تسجيل ارتفاع بقيمة 151 مليون دولار أمريكي في أصوله بنسبة 32 في المئة، بحسب رويترز.
ولفت المجلس إلى أن الارتفاع جاء منذ أن تم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي في يونيو 2020 لدعم ميزانية الدولة للتعامل مع التداعيات المالية الطارئة نتيجة جائحة فيروس كورونا.