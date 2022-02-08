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المالية البحرينية: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة إلى 624 مليون دولار بنهاية 2021
المالية البحرينية: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة إلى 624 مليون دولار بنهاية 2021
نقلت وزارة المالية البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قوله إن بيانات أولية تظهر ارتفاع أصوله إلى 624 مليون دولار بنهاية عام 2021. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T03:00+0000
2022-02-08T03:28+0000
وزير دفاع البحرين
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وأضاف مجلس احتياطي الأجيال القادمة أن الصندوق تمكن من تسجيل ارتفاع بقيمة 151 مليون دولار أمريكي في أصوله بنسبة 32 في المئة، بحسب رويترز.ولفت المجلس إلى أن الارتفاع جاء منذ أن تم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي في يونيو 2020 لدعم ميزانية الدولة للتعامل مع التداعيات المالية الطارئة نتيجة جائحة فيروس كورونا.
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وزير دفاع البحرين

المالية البحرينية: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة إلى 624 مليون دولار بنهاية 2021

03:00 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 03:28 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / Hamad I Mohammedمنظر عام لمركز البحرين المالي خلال ساعات المساء الأولى في المنامة
منظر عام لمركز البحرين المالي خلال ساعات المساء الأولى في المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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نقلت وزارة المالية البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قوله إن بيانات أولية تظهر ارتفاع أصوله إلى 624 مليون دولار بنهاية عام 2021.
وأضاف مجلس احتياطي الأجيال القادمة أن الصندوق تمكن من تسجيل ارتفاع بقيمة 151 مليون دولار أمريكي في أصوله بنسبة 32 في المئة، بحسب رويترز.
ولفت المجلس إلى أن الارتفاع جاء منذ أن تم استقطاع مبلغ 450 مليون دولار أمريكي في يونيو 2020 لدعم ميزانية الدولة للتعامل مع التداعيات المالية الطارئة نتيجة جائحة فيروس كورونا.
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