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https://arabic.sputniknews.com/20220208/المتحدث-باسم-النواب-الليبي-المجلس-يناقش-اليوم-مشروع-قوى-الأمن-الداخلي-1058206394.html
المتحدث باسم "النواب الليبي": المجلس يناقش اليوم مشروع قوى الأمن الداخلي
المتحدث باسم "النواب الليبي": المجلس يناقش اليوم مشروع قوى الأمن الداخلي
أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن المجلس سوف يناقش في جلسته اليوم مشروع قوى الأمن الداخلي. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T11:38+0000
2022-02-08T11:38+0000
مجلس النواب الليبي
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد بليحق أن أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير/ شباط 2022.م، قد بدأت برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.وأعلن أن تلك الجلسة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة مجلس النواب قناة "ليبيا المستقبل".وكان مجلس النواب الليبي قد صوت أمس الإثنين، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل.وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة أمس الإثنين، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.وبعد الاستماع إلى المترشحين، ستتم إحالة ملفاتهم إلى مجلس الدولة للمشاورة قبل إجراء التصويت يوم الخميس.
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مجلس النواب الليبي, أخبار ليبيا اليوم

المتحدث باسم "النواب الليبي": المجلس يناقش اليوم مشروع قوى الأمن الداخلي

11:38 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Sara Nor El-dinمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Sara Nor El-din
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أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن المجلس سوف يناقش في جلسته اليوم مشروع قوى الأمن الداخلي.
وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد بليحق أن أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير/ شباط 2022.م، قد بدأت برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
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وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن الجلسة تم افتتاحها بمناقشة مشروع قانون الأمن الداخلي.
وأعلن أن تلك الجلسة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة مجلس النواب قناة "ليبيا المستقبل".
وكان مجلس النواب الليبي قد صوت أمس الإثنين، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم المجلس أن "مجلس النواب أقر خارطة الطريق للمرحلة القادمة بالإجماع، وبعد قليل يجري الاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء".

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة أمس الإثنين، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.
وبعد الاستماع إلى المترشحين، ستتم إحالة ملفاتهم إلى مجلس الدولة للمشاورة قبل إجراء التصويت يوم الخميس.
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