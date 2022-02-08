https://arabic.sputniknews.com/20220208/المتحدث-باسم-النواب-الليبي-المجلس-يناقش-اليوم-مشروع-قوى-الأمن-الداخلي-1058206394.html

المتحدث باسم "النواب الليبي": المجلس يناقش اليوم مشروع قوى الأمن الداخلي

المتحدث باسم "النواب الليبي": المجلس يناقش اليوم مشروع قوى الأمن الداخلي

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن المجلس سوف يناقش في جلسته اليوم مشروع قوى الأمن الداخلي. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T11:38+0000

2022-02-08T11:38+0000

2022-02-08T11:38+0000

مجلس النواب الليبي

أخبار ليبيا اليوم

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وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد بليحق أن أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير/ شباط 2022.م، قد بدأت برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.وأعلن أن تلك الجلسة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة مجلس النواب قناة "ليبيا المستقبل".وكان مجلس النواب الليبي قد صوت أمس الإثنين، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل.وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في جلسة أمس الإثنين، أنه تم استبعاد 5 من المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ليتم الاستقرار على ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.وبعد الاستماع إلى المترشحين، ستتم إحالة ملفاتهم إلى مجلس الدولة للمشاورة قبل إجراء التصويت يوم الخميس.

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مجلس النواب الليبي, أخبار ليبيا اليوم