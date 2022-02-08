المغرب: نعم للحكم الذاتي للصحراء ولا للحق في تقرير المصير

المغرب.. نعم للحكم الذاتي للصحراء..لا لحق تقرير المصير
المغرب... نعم للحكم الذاتي للصحراء...لا لحق تقرير المصير
بوريطة، وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، من أديس أبابا، حيث شارك في القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، اتهم الجزائر وجبهة البوليساريو الصحراوية بأنهم "هم الذين رفضوا قرارات مجلس الأمن وليس المغرب".مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، رأى أن وأضاف الصيداوي، في حوار عبر "بانوراما"، أن عودة الأزمة حول ملف الصحراء إلى المربع الأول، قد تؤدي إلى تجدد المواجهات المسلحة بين المغرب والبوليساريو.إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
تناقش الحلقة تصريحات وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بأن بلاده مستعدة للتفاوض على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء الغربية، ورفض أي إمكانية للدعوة إلى استفتاء على تقرير المصير الذي تطالب به جبهة البوليساريو.
بوريطة، وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، من أديس أبابا، حيث شارك في القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، اتهم الجزائر وجبهة البوليساريو الصحراوية بأنهم "هم الذين رفضوا قرارات مجلس الأمن وليس المغرب".
مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، رياض الصيداوي، رأى أن
الأزمة بين المغرب والجزائر بسبب ملف الصحراء دخلت في نفق مسدود، لا سيما أن كلام الوزير المغربي يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بهذا الصدد، فيما يخص إجراء الاستفتاء كحل للنزاع.
وأضاف الصيداوي، في حوار عبر "بانوراما"، أن عودة الأزمة حول ملف الصحراء إلى المربع الأول، قد تؤدي إلى تجدد المواجهات المسلحة بين المغرب والبوليساريو.