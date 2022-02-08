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الموت يفجع الفنانة المصرية فيفي عبده
الموت يفجع الفنانة المصرية فيفي عبده
فجع الموت الفنانة المصرية، فيفي عبده، بوفاة أحد أفراد أسرتها.‏ 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T15:21+0000
2022-02-08T15:21+0000
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
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وذكر منشور عبر الحساب الرسمي لفيفي عبده على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أن هدى، شقيقة فيفي عبده، توفيت، وطلب من جميع محبيها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.ولم توضح فيفي عبده في منشورها الرسمي سبب وفاة شقيقتها، أو موعد ومكان عزائها.وحرص العديد من الفنانين على تقديم التعازي لفيفي عبده في وفاة شقيقتها، ومن أبرزهم الفنان محمد فؤاد، الذي كتب لها: "البقاء والدوام لله، الله يرحمها ويغفر لها"، والفنانة روجينا التي علقت: "البقاء لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ربنا يصبر قلبك على الفراق".كما كتب الفنان المصري، إدوارد، لفيفي عبده: "البقية في حياتك حبيبتي"، وكتبت الفنانة المصرية بشرى: "البقاء لله ولا إله إلا الله، ربنا يصبركم يارب".يشار إلى أن فيفي عبده فقدت قبل 3 سنوات شقيقتها الأخرى، سعاد، التي توفيت بعد صراع مع السرطان، وشيّعت جثمانها من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/الراقصة-فيفي-عبده-تثير-جدلا-واسعا-بتصريحات-حول-القبر-والموت-1050693981.html
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر

الموت يفجع الفنانة المصرية فيفي عبده

15:21 GMT 08.02.2022
© AFP 2021الفنانة المصرية، فيفي عبده
الفنانة المصرية، فيفي عبده - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الفنانة المصرية، فيفي عبده
© AFP 2021
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فجع الموت الفنانة المصرية، فيفي عبده، بوفاة أحد أفراد أسرتها.‏
وذكر منشور عبر الحساب الرسمي لفيفي عبده على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أن هدى، شقيقة فيفي عبده، توفيت، وطلب من جميع محبيها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
ولم توضح فيفي عبده في منشورها الرسمي سبب وفاة شقيقتها، أو موعد ومكان عزائها.
وحرص العديد من الفنانين على تقديم التعازي لفيفي عبده في وفاة شقيقتها، ومن أبرزهم الفنان محمد فؤاد، الذي كتب لها: "البقاء والدوام لله، الله يرحمها ويغفر لها"، والفنانة روجينا التي علقت: "البقاء لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ربنا يصبر قلبك على الفراق".
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الراقصة فيفي عبده تثير جدلا واسعا بتصريحات حول "القبر والموت"
13 نوفمبر 2021, 11:38 GMT
كما كتب الفنان المصري، إدوارد، لفيفي عبده: "البقية في حياتك حبيبتي"، وكتبت الفنانة المصرية بشرى: "البقاء لله ولا إله إلا الله، ربنا يصبركم يارب".
يشار إلى أن فيفي عبده فقدت قبل 3 سنوات شقيقتها الأخرى، سعاد، التي توفيت بعد صراع مع السرطان، وشيّعت جثمانها من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة.
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