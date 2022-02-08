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https://arabic.sputniknews.com/20220208/الوطنية-للإعلام-المصرية-توقف-مذيعا-عن-العمل-بسبب-تصريحه-الأهلي-لا-يلعب-باسم-مصر-1058217154.html
"الوطنية للإعلام" المصرية توقف مذيعا عن العمل بسبب تصريحه "الأهلي لا يلعب باسم مصر"
"الوطنية للإعلام" المصرية توقف مذيعا عن العمل بسبب تصريحه "الأهلي لا يلعب باسم مصر"
أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، قرارا بإيقاف المذيع في التلفزيون المصري حسام حداد، وإحالته للتحقيق بسبب تصريحاته عن النادي الأهلي المصري. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T14:45+0000
2022-02-08T14:45+0000
ماتش الأهلي اليوم
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وحسب بيان أصدرته الهيئة الوطنية للإعلام في مصر ونشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد قررت إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، بسبب تصريحه أثناء برنامج "صباح الخير يا مصر"، عن النادي الأهلي المصري.وبينما أكدت الهيئة أنها "تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة"، فقد شددت على أن "كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام".وكان حسام الحداد المذيع في القناة الأولى في التلفزيون المصري، قد صرح بأن "الأهلي لا يلعب باسم مصر"، في معرض حديثه عن مباريات كأس العالم للأندية التي يخوضها النادي الأهلي.وقد أحدث تصريح الحداد ردود فعل طالبته بالاعتذار، فأصدر بيانا نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد احترامه وحبّه للنادي الأهلي وتراجع عن تصريحه الأخير، متمنيا للأهلي الفوز في مباراته الليلة مع فريق بالميراس البرازيلي.
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ماتش الأهلي اليوم

"الوطنية للإعلام" المصرية توقف مذيعا عن العمل بسبب تصريحه "الأهلي لا يلعب باسم مصر"

14:45 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIمبنى الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو"
مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري ماسبيرو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، قرارا بإيقاف المذيع في التلفزيون المصري حسام حداد، وإحالته للتحقيق بسبب تصريحاته عن النادي الأهلي المصري.
وحسب بيان أصدرته الهيئة الوطنية للإعلام في مصر ونشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد قررت إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، بسبب تصريحه أثناء برنامج "صباح الخير يا مصر"، عن النادي الأهلي المصري.
وبينما أكدت الهيئة أنها "تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة"، فقد شددت على أن "كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام".
وأوضحت أنها "تتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية".
وكان حسام الحداد المذيع في القناة الأولى في التلفزيون المصري، قد صرح بأن "الأهلي لا يلعب باسم مصر"، في معرض حديثه عن مباريات كأس العالم للأندية التي يخوضها النادي الأهلي.
وقد أحدث تصريح الحداد ردود فعل طالبته بالاعتذار، فأصدر بيانا نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد احترامه وحبّه للنادي الأهلي وتراجع عن تصريحه الأخير، متمنيا للأهلي الفوز في مباراته الليلة مع فريق بالميراس البرازيلي.
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