https://arabic.sputniknews.com/20220208/باحثة-سعودية-تصل-إلى-إسرائيل-يا-له-من-شعور-صور-1058170194.html

باحثة سعودية تصل إلى إسرائيل: "يا له من شعور"... صور

باحثة سعودية تصل إلى إسرائيل: "يا له من شعور"... صور

وصلت الباحثة السعودية نجاة السعيد إلى إسرائيل، فيما رحب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بها. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T08:24+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

أخبار السعودية اليوم

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ونشرت السعيد مجموعة من الصور، قائلة: "لقد هبطت للتو في إسرائيل… يا له من شعور".من جانبه، رحب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، بالباحثة نجاة السعيد، قائلا: "يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثاني".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أعرب مؤخرا عن أمنيته في التطبيع مع السعودية، قريبا.ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن غانتس الذي أجرى لقاء "أونلاين" مع المئات من أتباع وناشطي حزبه "أزرق أبيض"، والذي تحدث فيها عن قضايا وملفات كثيرة، أهمها التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.وصرح غانتس بأنه يأمل في دفع السعوديين إلى توقيع اتفاق تطبيع، بالتوازي مع تعزيز العلاقات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتقوية السلام مع كل من مصر والأردن، وكذلك الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، التي وقعت على "اتفاق إبراهام".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن أكبر إنجاز حققه على المستوى الشخصي، هو إزاحة بنيامين نتنياهو، من رئاسة الوزراء، وتولي نفتالي بينيت بدلا منه، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يكون هدفها هو المواطنين الإسرائيليين أنفسهم، وأن تستمر دون أي معوقات أو صعوبات.وشبَّه بيني غانتس نفسه برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، الذي يرى أنه عمد على تدشين السلام وتقويته وتعزيزه فيما بعد، فضلا عن تعزيز أمن إسرائيل.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم