تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/باحثة-سعودية-تصل-إلى-إسرائيل-يا-له-من-شعور-صور-1058170194.html
باحثة سعودية تصل إلى إسرائيل: "يا له من شعور"... صور
باحثة سعودية تصل إلى إسرائيل: "يا له من شعور"... صور
وصلت الباحثة السعودية نجاة السعيد إلى إسرائيل، فيما رحب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بها. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T08:24+0000
2022-02-08T08:24+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048948822_0:360:3001:2048_1920x0_80_0_0_d9a85d532acbaebafdff45bc28a6ca85.jpg
ونشرت السعيد مجموعة من الصور، قائلة: "لقد هبطت للتو في إسرائيل… يا له من شعور".من جانبه، رحب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، بالباحثة نجاة السعيد، قائلا: "يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثاني".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أعرب مؤخرا عن أمنيته في التطبيع مع السعودية، قريبا.ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن غانتس الذي أجرى لقاء "أونلاين" مع المئات من أتباع وناشطي حزبه "أزرق أبيض"، والذي تحدث فيها عن قضايا وملفات كثيرة، أهمها التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.وصرح غانتس بأنه يأمل في دفع السعوديين إلى توقيع اتفاق تطبيع، بالتوازي مع تعزيز العلاقات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتقوية السلام مع كل من مصر والأردن، وكذلك الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، التي وقعت على "اتفاق إبراهام".وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن أكبر إنجاز حققه على المستوى الشخصي، هو إزاحة بنيامين نتنياهو، من رئاسة الوزراء، وتولي نفتالي بينيت بدلا منه، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يكون هدفها هو المواطنين الإسرائيليين أنفسهم، وأن تستمر دون أي معوقات أو صعوبات.وشبَّه بيني غانتس نفسه برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، الذي يرى أنه عمد على تدشين السلام وتقويته وتعزيزه فيما بعد، فضلا عن تعزيز أمن إسرائيل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/1048948822_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_d9ae2d3294b78ac10b7d8ab6048a4e36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم

باحثة سعودية تصل إلى إسرائيل: "يا له من شعور"... صور

08:24 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Arial Sporn / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Arial Sporn
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصلت الباحثة السعودية نجاة السعيد إلى إسرائيل، فيما رحب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بها.
ونشرت السعيد مجموعة من الصور، قائلة: "لقد هبطت للتو في إسرائيل… يا له من شعور".
من جانبه، رحب الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، بالباحثة نجاة السعيد، قائلا: "يا هلا بالباحثة السعودية نجاة السعيد في بلدك الثاني".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد أعرب مؤخرا عن أمنيته في التطبيع مع السعودية، قريبا.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن غانتس الذي أجرى لقاء "أونلاين" مع المئات من أتباع وناشطي حزبه "أزرق أبيض"، والذي تحدث فيها عن قضايا وملفات كثيرة، أهمها التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.
وصرح غانتس بأنه يأمل في دفع السعوديين إلى توقيع اتفاق تطبيع، بالتوازي مع تعزيز العلاقات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتقوية السلام مع كل من مصر والأردن، وكذلك الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، التي وقعت على "اتفاق إبراهام".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن أكبر إنجاز حققه على المستوى الشخصي، هو إزاحة بنيامين نتنياهو، من رئاسة الوزراء، وتولي نفتالي بينيت بدلا منه، وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يكون هدفها هو المواطنين الإسرائيليين أنفسهم، وأن تستمر دون أي معوقات أو صعوبات.
وشبَّه بيني غانتس نفسه برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، الذي يرى أنه عمد على تدشين السلام وتقويته وتعزيزه فيما بعد، فضلا عن تعزيز أمن إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية