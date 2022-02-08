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https://arabic.sputniknews.com/20220208/بايدن-يقول-إنه-من-الحكمة-مغادرة-مواطنيه-أوكرانيا-حتى-لا-يقعوا-في-مرمى-النيران-1058199602.html
بايدن يقول إنه من الحكمة مغادرة مواطنيه أوكرانيا حتى لا يقعوا في مرمى النيران
بايدن يقول إنه من الحكمة مغادرة مواطنيه أوكرانيا حتى لا يقعوا في مرمى النيران
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون من "الحكمة" أن يغادر كل مواطن أمريكي في أوكرانيا ‏خارج السلك الدبلوماسي البلاد.‏ 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:39+0000
2022-02-08T10:39+0000
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وقال خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في البيت الأبيض، أمس الاثنين: "أعتقد أنه سيكون من الحكمة مغادرة البلاد، أنا لا أتحدث عن طاقمنا الدبلوماسي، أنا أتحدث عن الأمريكيين الموجودين هناك، أكره أن أراهم يقعون في تبادل لإطلاق النار".هناك ما يقرب من 30 ألف أمريكي يعيشون في أوكرانيا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارا من أن روسيا ستواجه عقوبات اقتصادية شديدة إذا غزت أوكرانيا، لكنه استبعد إرسال قوات أمريكية للدفاع عنها إذا أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوات الروسية بعبور الحدود.ومع ذلك، نشرت أمريكا ما يقرب من 3000 جندي إضافي في الدول الأعضاء في حلف الناتو في المنطقة، كإظهار لدعم الحلفاء، وسط التوترات مع روسيا.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، أن إعلان دول الغرب، بشأن خطط روسيا للهجوم على الدول المجاورة هو فكرة مجنونة لا أساس لها.وتؤكد روسيا عدم وجود أي نية لديها، لشن عدوان على أوكرانيا؛ وأن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/بوتين-أوكرانيا-أداة-تستخدمها-أمريكا-كي-تجرنا-إلى-نزاع-مسلح-1057609374.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, جو بايدن

بايدن يقول إنه من الحكمة مغادرة مواطنيه أوكرانيا حتى لا يقعوا في مرمى النيران

10:39 GMT 08.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون من "الحكمة" أن يغادر كل مواطن أمريكي في أوكرانيا ‏خارج السلك الدبلوماسي البلاد.‏
وقال خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في البيت الأبيض، أمس الاثنين: "أعتقد أنه سيكون من الحكمة مغادرة البلاد، أنا لا أتحدث عن طاقمنا الدبلوماسي، أنا أتحدث عن الأمريكيين الموجودين هناك، أكره أن أراهم يقعون في تبادل لإطلاق النار".
هناك ما يقرب من 30 ألف أمريكي يعيشون في أوكرانيا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارا من أن روسيا ستواجه عقوبات اقتصادية شديدة إذا غزت أوكرانيا، لكنه استبعد إرسال قوات أمريكية للدفاع عنها إذا أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوات الروسية بعبور الحدود.
ومع ذلك، نشرت أمريكا ما يقرب من 3000 جندي إضافي في الدول الأعضاء في حلف الناتو في المنطقة، كإظهار لدعم الحلفاء، وسط التوترات مع روسيا.
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وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، أن إعلان دول الغرب، بشأن خطط روسيا للهجوم على الدول المجاورة هو فكرة مجنونة لا أساس لها.
وتؤكد روسيا عدم وجود أي نية لديها، لشن عدوان على أوكرانيا؛ وأن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
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