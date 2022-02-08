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https://arabic.sputniknews.com/20220208/بايرن-ميونخ-يوجه-رسالة-إلى-الأهلي-المصري-في-ذكرى-مباراتهم-في-مونديال-الأندية-1058235256.html
بايرن ميونخ يوجه رسالة إلى الأهلي المصري في ذكرى مباراتهم في مونديال الأندية
بايرن ميونخ يوجه رسالة إلى الأهلي المصري في ذكرى مباراتهم في مونديال الأندية
وجه فريق بايرن ميونيخ الألماني رسالة إلى الأهلي المصري في ذكرى مباراتهم في بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي والتي أقيمت في قطر. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:32+0000
2022-02-08T21:32+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
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ونشر بايرن ميونخ على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" بعض الصور من المباراة التاريخية.وكتب معلقا على الصور، "وكأنه إمبارح" مع إضافة منشن للنادي الأهلي.وتابع "في مثل هذا اليوم من العام الماضي كان لقاء البايرن مع الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية".وأضاف العملاق البافاري "الحماس كان عالي في مواجهتنا مع الأهلي المصري في كأس العالم للأندية".وكان بايرن قد فاز في هذه المباراة على الأهلي بهدفين مقابل لاشيء، وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي فريقه في الدقيقتين 17 و86.وفاز بايرن بالبطولة بينما حقق الأهلي المصري المركز الثالث.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/أهداف-مباراة-الأهلي-المصري-وبالميراس-البرازيلي-0-2-في-نصف-نهائي-مونديال-الأندية-فيديو-1058229864.html
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم

بايرن ميونخ يوجه رسالة إلى الأهلي المصري في ذكرى مباراتهم في مونديال الأندية

21:32 GMT 08.02.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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وجه فريق بايرن ميونيخ الألماني رسالة إلى الأهلي المصري في ذكرى مباراتهم في بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي والتي أقيمت في قطر.
ونشر بايرن ميونخ على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" بعض الصور من المباراة التاريخية.
وكتب معلقا على الصور، "وكأنه إمبارح" مع إضافة منشن للنادي الأهلي.
وتابع "في مثل هذا اليوم من العام الماضي كان لقاء البايرن مع الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية".
وأضاف العملاق البافاري "الحماس كان عالي في مواجهتنا مع الأهلي المصري في كأس العالم للأندية".
وكان بايرن قد فاز في هذه المباراة على الأهلي بهدفين مقابل لاشيء، وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي فريقه في الدقيقتين 17 و86.
وفاز بايرن بالبطولة بينما حقق الأهلي المصري المركز الثالث.
الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
أهداف مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي (0-2) في نصف نهائي مونديال الأندية... فيديو
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