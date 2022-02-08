الشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-1) في نصف نهائي كأس العالم للأندية

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تابعوا معنا المواجهة المرتقبة والمصيرية بين فريقي النادي الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.
17:16 GMT 08.02.2022
دقيقتان وقت محتسب بدل الضائع
17:15 GMT 08.02.2022
سيطرة أهلوية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول
17:13 GMT 08.02.2022
الأهلي يستفيق بعد الهدف وتسديدة قوية للسولية ولكن أعلى المرمى
17:09 GMT 08.02.2022
جووووول أول لبالميراس... جاء الهدف الأول عن طريف رافييل فيجا بعدما تلقي تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بباطن القدم علي يمين علي لطفي وتسكن الكرة الشباك
17:08 GMT 08.02.2022
خطأ لصالح محمد هاني في وسط الملعب
17:05 GMT 08.02.2022
هجمة سريعة للأهلي من ناحية معلول يرسلها لحسين الشحات ولكنه لم يسيطر على الكرة وتذهب سهلة لحارس بالميراس
17:04 GMT 08.02.2022
الركنية تمر دون خطورة علي الأهلي
17:02 GMT 08.02.2022
تسديدة قوية باتجاه علي لطفي حارس الأهلي ولكن تصطدم بالدفاع وتحول إلى ركنية
17:00 GMT 08.02.2022
بعد مرور 30 د الأهلي يدخل أجواء المباراة ويبادل بالميراس الهجمات
16:59 GMT 08.02.2022
أوووه بينية خطيرة من السولية لحسين الشحات ينفرد بالمرمى ولكن الحكم يحتسب تسلل
16:57 GMT 08.02.2022
هجمات متتالية من بالميراس ولكن دفاع الأهلي ناجح حتى الأن في إفسادها
16:55 GMT 08.02.2022
طولية من لاعب بالميراس ولكنها طويلة تخرج إلى ضربة مرمى للأهلي
16:54 GMT 08.02.2022
سيطرة وأفضلية للفريق البرازيلي وتمركز دفاعي ممتاز من لاعبي الأهلي
16:52 GMT 08.02.2022
استئناف المباراة مرة أخرى
16:51 GMT 08.02.2022
سقوط ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بعد تدخل عنيف من لاعبي بالميراس
16:50 GMT 08.02.2022
ركنية للفريق البرازيلي يشتتها علي معلول
16:48 GMT 08.02.2022
تلعب الركنية عالية ولكن دفاع بالميراس يشتتها إلى منتصف الملعب
16:47 GMT 08.02.2022
اختراق من ديانج لاعب الأهلي يرسلها إلى داخل منطقة الجزاء وتتحول إلى ركنية
16:45 GMT 08.02.2022
مرور ربع ساعة لعب من الشوط الأل، ومازال التعادل السلبي قائم حتى الآن
16:42 GMT 08.02.2022
موسيماني المدير الفني للأهلي دفع بعمرو السولية وأيمن أشرف في التشكيل الأساسي وفضل الاحتفاظ بمحمد عبد عبد المنعم ومحمد شريف وحمدي فتحي على دكة البدلاء بعد العودة من بطولة كأس أمم أفريقيا