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https://arabic.sputniknews.com/20220208/بعد-اغتيال-3-فلسطينيين-نفتالي-بينيت-لا-حصانة-لـالإرهابيين-1058217862.html
بعد اغتيال 3 فلسطينيين... نفتالي بينيت: لا حصانة لـ"الإرهابيين"
بعد اغتيال 3 فلسطينيين... نفتالي بينيت: لا حصانة لـ"الإرهابيين"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه لا حصانة لـ"الإرهابيين"، وذلك تعليقا على اغتيال إسرائيل لثلاثة من الفلسطينيين. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T14:59+0000
2022-02-08T14:59+0000
إسرائيل
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ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، زعم من خلالها أن قواته الشرطية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش الإسرائيلي، تعتبر أنه لا حصانة للإرهابيين.وتابع بينيت في تغريدته: "كل من يعتدي علينا سيتم المساس به".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اغتالت قوة خاصة إسرائيلية 3 فلسطينيين داخل سيارتهم في مدينة نابلس، بدعوى تورطهم في إطلاق نار على جنودها.وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على حسابه في تويتر: "أثني على الجيش الإسرائيلي والشاباك و"يمام" (وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة)، التي قضت اليوم على الخلية الإرهابية التي نفذت عمليات إطلاق نار في الأسابيع الأخيرة".وأضاف: "أصدرت مؤخرا أمرا بتكثيف العمليات الاستباقية والوقائية في مواجهة عمليات إطلاق النار، وسنواصل نشاطنا الاستباقي، ونحبط ونضع أيدينا على أي شخص يحاول الإضرار بحياة الإنسان".ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل تثبت تورط القتلى في إطلاق نار على مواقع عسكرية.وكان الجيش قد أعلن خلال الأسابيع الأخيرة لـ 4 مرات على الأقل، إطلاق مجهولين من سيارة عابرة النار على جنوده في عدد من المواقع العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

بعد اغتيال 3 فلسطينيين... نفتالي بينيت: لا حصانة لـ"الإرهابيين"

14:59 GMT 08.02.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTAمتظاهر فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام حاجز من الإطارات المشتعلة في البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021
متظاهر فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام حاجز من الإطارات المشتعلة في البرقة، الضفة الغربية المحتلة، 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / RANEEN SAWAFTA
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه لا حصانة لـ"الإرهابيين"، وذلك تعليقا على اغتيال إسرائيل لثلاثة من الفلسطينيين.
ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، زعم من خلالها أن قواته الشرطية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش الإسرائيلي، تعتبر أنه لا حصانة للإرهابيين.
وتابع بينيت في تغريدته: "كل من يعتدي علينا سيتم المساس به".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اغتالت قوة خاصة إسرائيلية 3 فلسطينيين داخل سيارتهم في مدينة نابلس، بدعوى تورطهم في إطلاق نار على جنودها.
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على حسابه في تويتر: "أثني على الجيش الإسرائيلي والشاباك و"يمام" (وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة)، التي قضت اليوم على الخلية الإرهابية التي نفذت عمليات إطلاق نار في الأسابيع الأخيرة".
وأضاف: "أصدرت مؤخرا أمرا بتكثيف العمليات الاستباقية والوقائية في مواجهة عمليات إطلاق النار، وسنواصل نشاطنا الاستباقي، ونحبط ونضع أيدينا على أي شخص يحاول الإضرار بحياة الإنسان".
ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل تثبت تورط القتلى في إطلاق نار على مواقع عسكرية.
وكان الجيش قد أعلن خلال الأسابيع الأخيرة لـ 4 مرات على الأقل، إطلاق مجهولين من سيارة عابرة النار على جنوده في عدد من المواقع العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.
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