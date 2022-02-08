بعد اغتيال 3 فلسطينيين... نفتالي بينيت: لا حصانة لـ"الإرهابيين"

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، زعم من خلالها أن قواته الشرطية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والجيش الإسرائيلي، تعتبر أنه لا حصانة للإرهابيين.وتابع بينيت في تغريدته: "كل من يعتدي علينا سيتم المساس به".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اغتالت قوة خاصة إسرائيلية 3 فلسطينيين داخل سيارتهم في مدينة نابلس، بدعوى تورطهم في إطلاق نار على جنودها.وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على حسابه في تويتر: "أثني على الجيش الإسرائيلي والشاباك و"يمام" (وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة)، التي قضت اليوم على الخلية الإرهابية التي نفذت عمليات إطلاق نار في الأسابيع الأخيرة".وأضاف: "أصدرت مؤخرا أمرا بتكثيف العمليات الاستباقية والوقائية في مواجهة عمليات إطلاق النار، وسنواصل نشاطنا الاستباقي، ونحبط ونضع أيدينا على أي شخص يحاول الإضرار بحياة الإنسان".ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل تثبت تورط القتلى في إطلاق نار على مواقع عسكرية.وكان الجيش قد أعلن خلال الأسابيع الأخيرة لـ 4 مرات على الأقل، إطلاق مجهولين من سيارة عابرة النار على جنوده في عدد من المواقع العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على حسابه في تويتر: "أثني على الجيش الإسرائيلي والشاباك و"يمام" (وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة)، التي قضت اليوم على الخلية الإرهابية التي نفذت عمليات إطلاق نار في الأسابيع الأخيرة".
وأضاف: "أصدرت مؤخرا أمرا بتكثيف العمليات الاستباقية والوقائية في مواجهة عمليات إطلاق النار، وسنواصل نشاطنا الاستباقي، ونحبط ونضع أيدينا على أي شخص يحاول الإضرار بحياة الإنسان".