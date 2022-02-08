https://arabic.sputniknews.com/20220208/بعد-فقدان-العديد-من-المواد-الغذائية-التونسيون-يخشون-على-أمنهم-الغذائي-1058215294.html

بعد فقدان العديد من المواد الغذائية... التونسيون يخشون على أمنهم الغذائي

بعد فقدان العديد من المواد الغذائية... التونسيون يخشون على أمنهم الغذائي

بات القلق يسيطر على المئات من الأسر التونسية التي تعيش منذ أيام رحلة مضنية في البحث عن مواد غذائية أساسية فقدت من الأسواق والمحلات بشكل مفاجئ، رغم تأكيدات... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T14:12+0000

2022-02-08T14:12+0000

2022-02-08T14:12+0000

أخبار تونس اليوم

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بينما اشتكى العديد من المواطنين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، من تعمد بعض التجار مخالفة التسعيرة الحكومية والرفع العشوائي في سعر هذه المواد، على غرار البيض والزيت النباتي والدقيق والأرز، وحتى الخبز.وأكدت وزارة التجارة أنها قامت بضخ كميات مهمة من هذه المواد بشكل يغطي حاجيات المواطنين، لكن المضاربين والمحتكرين حالوا دون بلوغها إلى الأسواق والمحلات التجارية.مواد مفقودة ومضاربة في الأسعاروقالت سمية (35 سنة) لـ "سبوتنيك": "منذ أسبوعين لم نشتر قطرة واحدة من الزيت المدعم، فقد صار عملة نادرة في تونس يحصل عليها المواطنون الذين لديهم صلة بالتجار أو الذين يدفعون ثمنا أعلى".وأشارت سمية إلى أن العديد من التجار عمدوا إلى بيع بعض السلع الغذائية الأساسية بأسعار أعلى من التي تحددها وزارة التجارة، مستغلين حاجة المواطنين إلى هذه المواد. وأشارت إلى أن سلاح المقاطعة لا يمكن استخدامه مع السلع الأساسية.بدوره، أكد عادل (فلاح) لـ"سبوتنيك"، أن المنتوجات الفلاحية لا تباع بأثمان مرتفعة وأن الفلاحين يضطرون أحيانا إلى بيع سلعهم بفائدة ربحية بسيطة جدا، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى الوسطاء الذين يتحكمون في عمليات البيع والشراء.تغلغل الاحتكاروفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أن المنتوجات الغذائية الأساسية وخاصة تلك المدعومة من الدولة متوفرة وبكميات تكفي لتلبية حاجيات المواطنين المعتادة.وبيّن أن الحجوزات المهمة للمواد الغذائية التي قامت بها فرق المراقبة الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة خير دليل على أن السلع موجودة وأن المحتكرين هم سبب فقدانها.واعتبر الرياحي أن حماية قوت التونسيين يمر عبر قطع نزيف الاحتكار، من خلال سن قانون يتضمن عقوبات صارمة للمضاربين تصل إلى الحرمان من الحرية.كما دعا الرياحي إلى تعديل نظام التحكم في الأسعار بشكل يحول دون تدخل المنتجين والمساحات الكبرى فيها، معتبرا أن هذه الأخيرة تتمتع بهامش ربح كبير أثقل كاهل المستهلك.الحل في الفلاحةويرى عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين، فوزي الزياني، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن فقدان المواد الغذائية الأساسية لا يرتبط فقط بالاحتكار والتهريب وإنما أيضا بالتعويل المفرط على التوريد وإهمال الإنتاج المحلي.وانتقد الزياني إهمال الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد الثورة لملف التنمية الفلاحية على الرغم من أنها المفتاح الأساسي للنهوض الاقتصادي في أي بلد، وفقا لقوله.وتابع: "لم نلحظ إلى اليوم قانون مالية واحد تضمن إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي والزراعي، بما فيها قانون المالية الجديد لسنة 2022 الذي اقتصر على اجراءات بسيطة في علاقة بالإعفاءات الجمركية لبعض المواد مثل السوجا والشعير العلفي".وبيّن أن الإنتاج المحلي آخذ في التراجع، مستدلا على ذلك بقطاع الألبان الذي خسر مؤخرا أكثر من 35 بالمئة من القطيع، قائلا: "لم لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة فإنها ستجد نفسها مجبرة على الذهاب إلى التوريد خلال السنوات القليلة الماضية.واعتبر الزياني أن تأمين قوت التونسيين وخفض منحى الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، يمر عبر تطوير الفلاحة وتحسين الإنتاجية، من خلال التعويل على البذور المحلية التي تتماشى مع المناخ في تونس وتقاوم الأمراض وتمتاز بمردودية أكبر، إلى جانب تطوير البحث العلمي في المجال الزراعي.

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