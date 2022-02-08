بعد فقدان العديد من المواد الغذائية... التونسيون يخشون على أمنهم الغذائي
© Sputnik . Mariam.gadiraنقص المواد الغذائية في تونس
© Sputnik . Mariam.gadira
بات القلق يسيطر على المئات من الأسر التونسية التي تعيش منذ أيام رحلة مضنية في البحث عن مواد غذائية أساسية فقدت من الأسواق والمحلات بشكل مفاجئ، رغم تأكيدات وزارة التجارة على وفرة الإنتاج والمخزون.
بينما اشتكى العديد من المواطنين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، من تعمد بعض التجار مخالفة التسعيرة الحكومية والرفع العشوائي في سعر هذه المواد، على غرار البيض والزيت النباتي والدقيق والأرز، وحتى الخبز.
19 نوفمبر 2020, 10:10 GMT
وأكدت وزارة التجارة أنها قامت بضخ كميات مهمة من هذه المواد بشكل يغطي حاجيات المواطنين، لكن المضاربين والمحتكرين حالوا دون بلوغها إلى الأسواق والمحلات التجارية.
مواد مفقودة ومضاربة في الأسعار
وقالت سمية (35 سنة) لـ "سبوتنيك": "منذ أسبوعين لم نشتر قطرة واحدة من الزيت المدعم، فقد صار عملة نادرة في تونس يحصل عليها المواطنون الذين لديهم صلة بالتجار أو الذين يدفعون ثمنا أعلى".
وأضافت أن فقدان مادة الزيت المدعم قادتها إلى شراء أصناف أخرى من الزيت التي يفوق ثمنها ستة أضعاف الزيت الذي تدعمه الدولة، مؤكدة: "لا يمكن لمواطن محدود الدخل أن يتحمل تكلفة شراء لتر من الزيت بـ 6 دنانير لا تسد حاجياته سوى أسبوعا واحدا، أو ربما أقل".
وأشارت سمية إلى أن العديد من التجار عمدوا إلى بيع بعض السلع الغذائية الأساسية بأسعار أعلى من التي تحددها وزارة التجارة، مستغلين حاجة المواطنين إلى هذه المواد. وأشارت إلى أن سلاح المقاطعة لا يمكن استخدامه مع السلع الأساسية.
بدوره، أكد عادل (فلاح) لـ"سبوتنيك"، أن المنتوجات الفلاحية لا تباع بأثمان مرتفعة وأن الفلاحين يضطرون أحيانا إلى بيع سلعهم بفائدة ربحية بسيطة جدا، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى الوسطاء الذين يتحكمون في عمليات البيع والشراء.
وأضاف: "لو كنا نبيع منتوجاتنا بأثمان السوق لتحسنت أحوالنا وكثرت أرباحنا، ولما اضطر بعضنا إلى بيع أراضيه لسداد ديوننا".
تغلغل الاحتكار
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أن المنتوجات الغذائية الأساسية وخاصة تلك المدعومة من الدولة متوفرة وبكميات تكفي لتلبية حاجيات المواطنين المعتادة.
وأضاف: "الإشكال الأساسي يكمن في المضاربة والاحتكار اللذين تغلغلا في الأسواق التونسية وسيطرا على منظومة العرض والطلب، فمعظم مسالك التوزيع تسيطر عليها اللوبيات والعائلات المتنفذة".
وبيّن أن الحجوزات المهمة للمواد الغذائية التي قامت بها فرق المراقبة الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة خير دليل على أن السلع موجودة وأن المحتكرين هم سبب فقدانها.
وأشار إلى أن هذه الأطراف "تسعى إلى السيطرة على مفاصل الدولة والتحكم في قوت التونسيين متحصنة بقوانين سنتها الحكومات السابقة على مقاسهم لحمايتهم وحماية أرباحهم على حساب المواطن الذي يعاني أصلا من تدهور حاد في مقدرته الشرائية".
واعتبر الرياحي أن حماية قوت التونسيين يمر عبر قطع نزيف الاحتكار، من خلال سن قانون يتضمن عقوبات صارمة للمضاربين تصل إلى الحرمان من الحرية.
1 فبراير, 20:30 GMT
كما دعا الرياحي إلى تعديل نظام التحكم في الأسعار بشكل يحول دون تدخل المنتجين والمساحات الكبرى فيها، معتبرا أن هذه الأخيرة تتمتع بهامش ربح كبير أثقل كاهل المستهلك.
ولفت الرياحي إلى أن ضرورة ضبط المواد المدعمة وتوجيهها نحو مستحقيها، مع تمكين المواطين من معرفة الأسعار الحقيقية للسلع الغذائية لمنع التلاعب بها.
الحل في الفلاحة
ويرى عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين، فوزي الزياني، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن فقدان المواد الغذائية الأساسية لا يرتبط فقط بالاحتكار والتهريب وإنما أيضا بالتعويل المفرط على التوريد وإهمال الإنتاج المحلي.
وأضاف: "تونس التي يستهلك مواطنوها كميات هامة من العجين والخبز، تؤمن ما يزيد عن 70 بالمئة من حاجياتها من القمح والشعير عبر الاستيراد من الخارج، وهو أمر كارثي يجعل بلادنا في تبعية اقتصادية دائمة".
وانتقد الزياني إهمال الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد الثورة لملف التنمية الفلاحية على الرغم من أنها المفتاح الأساسي للنهوض الاقتصادي في أي بلد، وفقا لقوله.
وتابع: "لم نلحظ إلى اليوم قانون مالية واحد تضمن إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي والزراعي، بما فيها قانون المالية الجديد لسنة 2022 الذي اقتصر على اجراءات بسيطة في علاقة بالإعفاءات الجمركية لبعض المواد مثل السوجا والشعير العلفي".
ولفت الزياني إلى أن القطاع الفلاحي ذاهب نحو التدهور، مشيرا إلى أن هذا القطاع أضحى يساهم بـ 8 بالمئة فقط في الناتج الداخلي الخام للبلاد التونسية، بعد أن كانت هذه المساهمة في حدود 14 بالمئة سنة 2010، و26 بالمئة في فترة الاستقلال.
وبيّن أن الإنتاج المحلي آخذ في التراجع، مستدلا على ذلك بقطاع الألبان الذي خسر مؤخرا أكثر من 35 بالمئة من القطيع، قائلا: "لم لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة فإنها ستجد نفسها مجبرة على الذهاب إلى التوريد خلال السنوات القليلة الماضية.
© Sputnik . Mariam.gadiraنقص المواد الغذائية في تونس
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© Sputnik . Mariam.gadira
نقص المواد الغذائية في تونس
© Sputnik . Mariam.gadiraنقص المواد الغذائية في تونس
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© Sputnik . Mariam.gadira
نقص المواد الغذائية في تونس
© Sputnik . Mariam.gadiraنقص المواد الغذائية في تونس
3/4
© Sputnik . Mariam.gadira
نقص المواد الغذائية في تونس
© Sputnik . Mariam.gadiraنقص المواد الغذائية في تونس
4/4
© Sputnik . Mariam.gadira
نقص المواد الغذائية في تونس
1/4
© Sputnik . Mariam.gadira
نقص المواد الغذائية في تونس
2/4
© Sputnik . Mariam.gadira
نقص المواد الغذائية في تونس
3/4
© Sputnik . Mariam.gadira
نقص المواد الغذائية في تونس
4/4
© Sputnik . Mariam.gadira
نقص المواد الغذائية في تونس
واعتبر الزياني أن تأمين قوت التونسيين وخفض منحى الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، يمر عبر تطوير الفلاحة وتحسين الإنتاجية، من خلال التعويل على البذور المحلية التي تتماشى مع المناخ في تونس وتقاوم الأمراض وتمتاز بمردودية أكبر، إلى جانب تطوير البحث العلمي في المجال الزراعي.