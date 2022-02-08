بلينكن يجري مباحثات هاتفية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

وقال بلينكن، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع فقي، عقب القمة الأفريقية رقم 35، التي انعقدت هذا الأسبوع.وكتب: "أشعر بالسعادة للحديث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأؤكد أن الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي حيوية للتعاطي مع الصراعات وتقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان".يذكر أن القمة الأفريقية رقم 35، التي انعقدت هذا الأسبوع ناقشت العديد من القضايا التي تهم الدول الأفريقية وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي للمنظمة وقضايا الإرهاب والأزمات الإقليمية، إضافة إلى جائحة كورونا.
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات هاتفية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد.
وقال بلينكن، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع فقي، عقب القمة الأفريقية رقم 35، التي انعقدت هذا الأسبوع.
Glad to speak with African Union Commission Chairperson Faki after the 35th African Union Summit. The U.S.-AU partnership is vital to address conflicts, strengthen democracy and human rights, and I look forward to deepening our cooperation.