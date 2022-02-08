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بلينكن يجري مباحثات هاتفية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
بلينكن يجري مباحثات هاتفية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات هاتفية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:08+0000
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العالم
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وقال بلينكن، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع فقي، عقب القمة الأفريقية رقم 35، التي انعقدت هذا الأسبوع.وكتب: "أشعر بالسعادة للحديث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأؤكد أن الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي حيوية للتعاطي مع الصراعات وتقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان".يذكر أن القمة الأفريقية رقم 35، التي انعقدت هذا الأسبوع ناقشت العديد من القضايا التي تهم الدول الأفريقية وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي للمنظمة وقضايا الإرهاب والأزمات الإقليمية، إضافة إلى جائحة كورونا.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يجري مباحثات هاتفية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

21:08 GMT 08.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / POOL
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات هاتفية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فقي محمد.
وقال بلينكن، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع فقي، عقب القمة الأفريقية رقم 35، التي انعقدت هذا الأسبوع.
وكتب: "أشعر بالسعادة للحديث مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأؤكد أن الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي حيوية للتعاطي مع الصراعات وتقوية الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع لتعميق التعاون مع الاتحاد الأفريقي".
يذكر أن القمة الأفريقية رقم 35، التي انعقدت هذا الأسبوع ناقشت العديد من القضايا التي تهم الدول الأفريقية وعلى رأسها الإصلاح المؤسسي للمنظمة وقضايا الإرهاب والأزمات الإقليمية، إضافة إلى جائحة كورونا.
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