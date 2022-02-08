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https://arabic.sputniknews.com/20220208/بوريل-لا-أعتقد-أن-روسيا-ستقطع-الغاز-عن-أوروبا-بنسبة-100--1058230336.html
بوريل: لا أعتقد أن روسيا ستقطع الغاز عن أوروبا بنسبة 100 %
بوريل: لا أعتقد أن روسيا ستقطع الغاز عن أوروبا بنسبة 100 %
توقّع مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن روسيا لن توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل كامل على خلفية التوترات الخاصة في أوكرانيا. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T19:00+0000
2022-02-08T19:00+0000
2022-02-08T19:00+0000
روسيا
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أمستردام – سبوتنيك. جاء هذا خلال ندوة نقاشية على هامش زيارته لواشنطن، اليوم الثلاثاء.وقال بوريل: "الاتحاد الأوروبي يواصل حشد جهوده لتنويع موارد الغاز، ونحن في محادثات مع واشنطن والنرويج وقطر وشمال أفريقيا".وتابع المسؤول الأوروبي: "لا أعتقد أن روسيا ستقطع توريد الغاز بنسبة 100 في المئة، ولكن يمكن أن نواجه نقصا في التوريد بنسبة 30 في المئة من غازبروم".وأكد مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: "نحن أقوى وأكثر توحدا من حاجتنا للغاز الروسي"، وفق تعبيره.يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/موسكو-العواقب-السلبية-على-الغرب-نتيجة-فرض-عقوبات-صارمة-على-روسيا-أمر-حتمي-1058167256.html
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روسيا
بوريل: لا أعتقد أن روسيا ستقطع الغاز عن أوروبا بنسبة 100 % تابعنا عبر
توقّع مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن روسيا لن توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل كامل على خلفية التوترات الخاصة في أوكرانيا.
أمستردام – سبوتنيك. جاء هذا خلال ندوة نقاشية على هامش زيارته لواشنطن، اليوم الثلاثاء.
وقال بوريل: "
الاتحاد الأوروبي
يواصل حشد جهوده لتنويع موارد الغاز، ونحن في محادثات مع واشنطن والنرويج وقطر وشمال أفريقيا".
وتابع المسؤول الأوروبي: "لا أعتقد أن روسيا ستقطع توريد الغاز بنسبة 100 في المئة، ولكن يمكن أن نواجه نقصا في التوريد بنسبة 30 في المئة من غازبروم".
وأكد مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: "نحن أقوى وأكثر توحدا من
حاجتنا للغاز الروسي
"، وفق تعبيره.
يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.