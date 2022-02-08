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https://arabic.sputniknews.com/20220208/بيسكوف-عن-لقاء-الرئيسين-الروسي-والأوكراني-بوتين-على-استعداد-للقاء-أي-شخص-1058203813.html
بيسكوف عن لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني: بوتين على استعداد للقاء أي شخص
بيسكوف عن لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني: بوتين على استعداد للقاء أي شخص
أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاجتماع الذي يساعد حقا في حل الوضع جنوب شرقي البلاد لا أحد يرفضه، متطرقا في نفس الوقت... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T11:32+0000
2022-02-08T11:32+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة لخفض التصعيد، فهو أمر ضروري جدا، لأن التوتر يتصاعد يوما بعد يوم. نرى كيف تقوم الدول الغربية بإرسال قوات إلى أوكرانيا، وطائرات محملة بالأسلحة، ومعدات عسكرية".ونوه إلى أن "أوكرانيا تجري مناورات، وتختبر نماذج جديدة من المعدات. كل هذا، بالطبع، يثير التوتر. لذلك، أصبح خفض التصعيد الآن مطلوبًا للغاية".وأضاف ردا على سؤال، ما إذا كان الرئيس الروسي موافق على لقاء نظيره الأوكراني: "بالنسبة للقاء مع زيلينسكي، فهو بديهي، وبالطبع، لا أحد يرفض ذلك، إذا كان هذا الاجتماع يساعد حقا في حل هذا الوضع في جنوب شرقي البلاد الذي أصبح عقدة حقيقة، وبوتين على استعداد للقاء أي شخص".وحول مدة وجود القوات الروسية على الأراضي البيلاروسية قال بيسكوف: "لم يقل أحد من قبل أن القوات الروسية ستبقى على أراضي بيلاروس، ولم يكن هناك حديث عن هذا. نحن نتحدث عن مناورات الحلفاء ومفهوم أنه في نهاية هذه المناورات، ستعود القوات إلى أماكن تمركزها الدائم".وحول زيارة ماكرون إلى روسيا، قال بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين مستعد لمثل هذا الحوار المطول: "نعم، الكرملين كان مستعدا لذلك. أولا: هناك علاقة بناءة وموضوعية بين بوتين وماكرون، مما يسمح لهما بقضاء الكثير من الوقت في التواصل مع بعضهما البعض. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع استثنائي بالفعل، ويتطلب مثل هذه المحادثات التفصيلية".وأضاف بيسكوف: "على أي حال، الرئيسان سيتواصلان هاتفيا قريبا لضبط المواقف".وأكد أن "تطوير الأفكار التي بحثها بوتين وماكرون يعتمد على مناقشة الرئيس الفرنسي لها في كييف ومع الزملاء في الاتحاد الأوربي وحلف الناتو".
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بيسكوف عن لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني: بوتين على استعداد للقاء أي شخص

11:32 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاجتماع الذي يساعد حقا في حل الوضع جنوب شرقي البلاد لا أحد يرفضه، متطرقا في نفس الوقت إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة لخفض التصعيد، فهو أمر ضروري جدا، لأن التوتر يتصاعد يوما بعد يوم. نرى كيف تقوم الدول الغربية بإرسال قوات إلى أوكرانيا، وطائرات محملة بالأسلحة، ومعدات عسكرية".
ونوه إلى أن "أوكرانيا تجري مناورات، وتختبر نماذج جديدة من المعدات. كل هذا، بالطبع، يثير التوتر. لذلك، أصبح خفض التصعيد الآن مطلوبًا للغاية".
وأضاف ردا على سؤال، ما إذا كان الرئيس الروسي موافق على لقاء نظيره الأوكراني: "بالنسبة للقاء مع زيلينسكي، فهو بديهي، وبالطبع، لا أحد يرفض ذلك، إذا كان هذا الاجتماع يساعد حقا في حل هذا الوضع في جنوب شرقي البلاد الذي أصبح عقدة حقيقة، وبوتين على استعداد للقاء أي شخص".
وحول مدة وجود القوات الروسية على الأراضي البيلاروسية قال بيسكوف: "لم يقل أحد من قبل أن القوات الروسية ستبقى على أراضي بيلاروس، ولم يكن هناك حديث عن هذا. نحن نتحدث عن مناورات الحلفاء ومفهوم أنه في نهاية هذه المناورات، ستعود القوات إلى أماكن تمركزها الدائم".
وحول زيارة ماكرون إلى روسيا، قال بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين مستعد لمثل هذا الحوار المطول: "نعم، الكرملين كان مستعدا لذلك. أولا: هناك علاقة بناءة وموضوعية بين بوتين وماكرون، مما يسمح لهما بقضاء الكثير من الوقت في التواصل مع بعضهما البعض. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع استثنائي بالفعل، ويتطلب مثل هذه المحادثات التفصيلية".
وأضاف بيسكوف: "على أي حال، الرئيسان سيتواصلان هاتفيا قريبا لضبط المواقف".
وتابع: "أود أن أنوه إلى كلمات فلاديمير بوتين بأن هناك عقلانية في الأفكار التي طرحها ماكرون، والتي يمكن أن يستمر العمل على أساسها. ولكن في كثير من النواحي، بالطبع، سيعتمد هذا على الطريقة التي ستجري بها المناقشة في كييف اليوم، وعلى النهج الذي سيتم به تبادل وجهات النظر مع الزملاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
وأكد أن "تطوير الأفكار التي بحثها بوتين وماكرون يعتمد على مناقشة الرئيس الفرنسي لها في كييف ومع الزملاء في الاتحاد الأوربي وحلف الناتو".
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