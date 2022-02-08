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https://arabic.sputniknews.com/20220208/تتار-القرم-تركيا-يجب-أن-تعيد-النظر-بوضع-شبه-جزيرة-القرم-وتعترف-بأنها-روسية-1058171285.html
تتار القرم: تركيا يجب أن تعيد النظر بوضع شبه جزيرة القرم وتعترف بأنها روسية
تتار القرم: تركيا يجب أن تعيد النظر بوضع شبه جزيرة القرم وتعترف بأنها روسية
أعلن زعيم تتار القرم، إيفاز أوميروف، أن تركيا بحاجة لإعادة النظر بقرارها المتعلق بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كونها جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T08:45+0000
2022-02-08T08:45+0000
روسيا
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قال أوميروف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "حان الوقت المناسب لكي يقوم الحزب الحاكم في تركيا بإعادة النظر بوضع شبه جزيرة القرم والاعتراف بأنها جزء لا يتجزأ من روسيا وأن تتقبل تركيا الاختيار التاريخي لشبه جزيرة القرم وعودتها إلى وطنها الأصلي".وتابع أوميروف قائلا: "الخيار التركي بعدم الاعتراف بالقرم هو مجرد رغبة مؤقتة لتحقيق مكاسب اقتصادية من كييف ليس أكثر وأوكرانيا على وشك اتخاذ خطوات متهورة يمكنها في النهاية القضاء على ظاهرة مثل الدولة الأوكرانية"، مضيفًا أنه بغض النظر عن النتيجة "هذه اللعبة القذرة سيدافع تتار القرم عن الحدود الروسية ومصالح شبه جزيرة القرم الروسية من أي هجوم.في وقت سابق ، قال الأمين العام لحزب الوطن التركي، دوجو بيرينجيك، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن تركيا بحاجة إلى الاعتراف بشبه جزيرة القرم أنها تتبع لروسيا مقابل اعتراف موسكو بجمهورية شمال قبرص التركية.
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تتار القرم: تركيا يجب أن تعيد النظر بوضع شبه جزيرة القرم وتعترف بأنها روسية

08:45 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورالصيف و الجو الحار في سيفاستوبل، افتتاح موسم السباحة في القرم، روسيا 15 يونيو 2020
الصيف و الجو الحار في سيفاستوبل، افتتاح موسم السباحة في القرم، روسيا 15 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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أعلن زعيم تتار القرم، إيفاز أوميروف، أن تركيا بحاجة لإعادة النظر بقرارها المتعلق بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كونها جزء لا يتجزأ من الأراضي الروسية.
قال أوميروف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "حان الوقت المناسب لكي يقوم الحزب الحاكم في تركيا بإعادة النظر بوضع شبه جزيرة القرم والاعتراف بأنها جزء لا يتجزأ من روسيا وأن تتقبل تركيا الاختيار التاريخي لشبه جزيرة القرم وعودتها إلى وطنها الأصلي".
وتابع أوميروف قائلا: "الخيار التركي بعدم الاعتراف بالقرم هو مجرد رغبة مؤقتة لتحقيق مكاسب اقتصادية من كييف ليس أكثر وأوكرانيا على وشك اتخاذ خطوات متهورة يمكنها في النهاية القضاء على ظاهرة مثل الدولة الأوكرانية"، مضيفًا أنه بغض النظر عن النتيجة "هذه اللعبة القذرة سيدافع تتار القرم عن الحدود الروسية ومصالح شبه جزيرة القرم الروسية من أي هجوم.
في وقت سابق ، قال الأمين العام لحزب الوطن التركي، دوجو بيرينجيك، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن تركيا بحاجة إلى الاعتراف بشبه جزيرة القرم أنها تتبع لروسيا مقابل اعتراف موسكو بجمهورية شمال قبرص التركية.
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