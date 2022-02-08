https://arabic.sputniknews.com/20220208/تصريحات-جونسون-عن-زعيم-حزب-العمال-البريطاني-تتسبب-في-أزمة-بعد-مطاردة-المتظاهرين-للأخير-1058221322.html

تصريحات "جونسون" عن زعيم حزب العمال البريطاني تتسبب في أزمة بعد مطاردة المتظاهرين للأخير

تصريحات "جونسون" عن زعيم حزب العمال البريطاني تتسبب في أزمة بعد مطاردة المتظاهرين للأخير

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني على موعد مع أزمة أخرى بعدما تعرض له بسبب خرقه إجراءات كورونا وإقامة حفل في مخالفة للتعليمات. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T15:57+0000

2022-02-08T15:57+0000

2022-02-08T15:57+0000

بوريس جونسون

بريطانيا

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وحسب "رويترز"، فإن الأزمة هذه المرة تتعلق بتصريحات أدلى بها جونسون، عن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، والتي عزا إليها بعض ما تعرض له ستارمز من مطاردة لعدد من المحتجين ضده.وبناء على ذلك، تعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط شديدة، اليوم الثلاثاء، لسحب تصريحاته التي تحدثت عن إخفاق ستارمر في مقاضاة أحد أكثر المعتدين على الأطفال شهرة في البلاد.وكان جونسون قد صرح أمام البرلمان أن ستارمر فشل خلال عمله كمدير للنيابة العامة، في مقاضاة جيمي سافيل، النجم التلفزيوني الراحل الذي أساء إلى مئات الأطفال.وبعد تلك التصريحات واجه ستارمز متظاهرين غاضبين، أمس الاثنين، بعد أن حاصروه عقب مظاهرة لهم ضد قيود كورونا، وهو ما اضطره إلى أن يلجأ لإحدى سيارات الشرطة.وبينما كان زعيم حزب العمال داخل سيارة للشرطة، كان المتظاهرون يهتفون "خائن" و"هل كنت تحمي جيمي سافيل؟".وقال جوليان سميث النائب عن حزب المحافظين الحاكم بزعامة جونسون: "من المهم حقًا لديمقراطيتنا ولأمنه أن يتم سحب افتراءات سافيل الكاذبة ضده بالكامل".وقال مشرع آخر من حزب المحافظين، وهو روجر جيل: "أخشى أن يكون هذا نتيجة مباشرة للاستخدام المتعمد للغة في القاعة".وفيما دعا نواب المعارضة جونسون للاعتذار عن تصريحات سافيل، فإن هذا الخلاف يهدد بتقويض سلطة جونسون بشكل أكبر في الوقت الذي يكافح فيه لإعادة تشكيل فريق داونينج ستريت ومواجهة مزاعم أحزاب المعارضة بأنه غير لائق للحكم.وقد توفي سافيل، عن 84 عاما، وهو مذيع تلفزيوني في "بي بي سي"، ولم تتم مقاضاته أبدًا على الرغم من وجود عدد من تحقيقات الشرطة، في عام 2011.وبعد وفاته، تم الكشف عن أنه أساء إلى مئات الضحايا، معظمهم من الأطفال، وأصغر ضحية صبي يبلغ من العمر 8 سنوات.قال أنصار جونسون إنه على الرغم من أن سلوك المتظاهرين غير مقبول، إلا أنها كانت خطوة بعيدة جدًا لإلقاء اللوم على رئيس الوزراء.وقال جونسون في 3 فبراير/شباط، إنه لم يقصد الإيحاء بأن ستارمر فشل شخصيًا في مقاضاة سافيل، لكنه رفض الاعتذار عن تصريحاته.

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بوريس جونسون, بريطانيا