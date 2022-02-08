تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/تقارير-إعلامية-تفيد-بأن-زيدان-قد-يصنع-ما-عجز-عنه-الجميع-1058165255.html
تقارير إعلامية تفيد بأن زيدان قد يصنع ما عجز عنه الجميع
تقارير إعلامية تفيد بأن زيدان قد يصنع ما عجز عنه الجميع
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن زيدان يبدو المرشح الأبرز لتدريب "باريس سان جرمان" الفرنسي الصيف المقبل، خلفا لماوريسيو بوكيتينو. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T05:43+0000
2022-02-08T05:46+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048649709_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_6208af084935baae74134001a301c227.jpg
فوفقا لـ"ديلي ميرور"، فإن رونالدو (الذي بلغ 37 عاما قبل يومين) سيكون الطلب الأول لزيدان، ليلحق بمنافسه القديم في الدوري الإسباني ليونيل ميسي (34 عاما) الذي انتقل إلى سان جرمان الصيف الماضي قادما من برشلونة الإسباني في صفقة مدوية.وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن زيدان، ورغم الافتراق عن رونالدو مهنيا، حافظ على علاقة رائعة معه خارج الملعب.زيدان (الذي لا يعمل حاليا) درب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد أعوام 2016-2017-2018 وحققا المجد سويا بالحصول على دوري أبطال أوروبا 3 مرات تواليا، بالإضافة إلى الألقاب المحلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048649709_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_92dbab281ab2ae57a5959653cc0c7859.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

تقارير إعلامية تفيد بأن زيدان قد يصنع ما عجز عنه الجميع

05:43 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 05:46 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / SERGIO PEREZزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد
زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / SERGIO PEREZ
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن زيدان يبدو المرشح الأبرز لتدريب "باريس سان جرمان" الفرنسي الصيف المقبل، خلفا لماوريسيو بوكيتينو.
فوفقا لـ"ديلي ميرور"، فإن رونالدو (الذي بلغ 37 عاما قبل يومين) سيكون الطلب الأول لزيدان، ليلحق بمنافسه القديم في الدوري الإسباني ليونيل ميسي (34 عاما) الذي انتقل إلى سان جرمان الصيف الماضي قادما من برشلونة الإسباني في صفقة مدوية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن زيدان، ورغم الافتراق عن رونالدو مهنيا، حافظ على علاقة رائعة معه خارج الملعب.
زيدان (الذي لا يعمل حاليا) درب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد أعوام 2016-2017-2018 وحققا المجد سويا بالحصول على دوري أبطال أوروبا 3 مرات تواليا، بالإضافة إلى الألقاب المحلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية