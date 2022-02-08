تقارير إعلامية تفيد بأن زيدان قد يصنع ما عجز عنه الجميع

فوفقا لـ"ديلي ميرور"، فإن رونالدو (الذي بلغ 37 عاما قبل يومين) سيكون الطلب الأول لزيدان، ليلحق بمنافسه القديم في الدوري الإسباني ليونيل ميسي (34 عاما) الذي انتقل إلى سان جرمان الصيف الماضي قادما من برشلونة الإسباني في صفقة مدوية.وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن زيدان، ورغم الافتراق عن رونالدو مهنيا، حافظ على علاقة رائعة معه خارج الملعب.زيدان (الذي لا يعمل حاليا) درب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد أعوام 2016-2017-2018 وحققا المجد سويا بالحصول على دوري أبطال أوروبا 3 مرات تواليا، بالإضافة إلى الألقاب المحلية.
كشفت وسائل إعلام بريطانية أن زيدان يبدو المرشح الأبرز لتدريب "باريس سان جرمان" الفرنسي الصيف المقبل، خلفا لماوريسيو بوكيتينو.
فوفقا لـ"ديلي ميرور"، فإن رونالدو (الذي بلغ 37 عاما قبل يومين) سيكون الطلب الأول لزيدان، ليلحق بمنافسه القديم في الدوري الإسباني ليونيل ميسي (34 عاما) الذي انتقل إلى سان جرمان الصيف الماضي قادما من برشلونة الإسباني في صفقة مدوية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن زيدان، ورغم الافتراق عن رونالدو مهنيا، حافظ على علاقة رائعة معه خارج الملعب.
زيدان (الذي لا يعمل حاليا) درب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد أعوام 2016-2017-2018 وحققا المجد سويا بالحصول على دوري أبطال أوروبا 3 مرات تواليا، بالإضافة إلى الألقاب المحلية.