تقرير: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قد يؤدي إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية

موسكو - سبوتنيك. ويعتقد المحللون أن الاضطرابات الواسعة النطاق في صادرات السلع الروسية سيكون لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات حوامل الطاقة إلى أوروبا.وقال محللو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ": "بالنظر إلى مكانة روسيا كثاني أكبر منتج للنفط في العالم، نعتقد بأن تلك العقوبات على صادرات النفط الروسية كمثل التي فُرضت على إيران، من شأنها، أن تؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.يذكر أن سعر خام برنت قد بلغ في بداية عام 2022، أعلى مستوياته منذ عام 2014 - بنحو 90 دولارًا للبرميل. ووفقا لسيناريو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، فإن متوسط سعر النفط في عام 2022 سيكون 75 دولارًا للبرميل.
وقال محللو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ": "بالنظر إلى مكانة روسيا كثاني أكبر منتج للنفط في العالم، نعتقد بأن تلك العقوبات على صادرات النفط الروسية كمثل التي فُرضت على إيران، من شأنها، أن تؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.
وأضاف المحللون أن من توابع هذه العقوبات أن ترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، وإلى اضطرابات في عمل سلاسل الإنتاج والتسويق العالمية.
يذكر أن سعر خام برنت قد بلغ في بداية عام 2022، أعلى مستوياته منذ عام 2014 - بنحو 90 دولارًا للبرميل.
ووفقا لسيناريو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، فإن متوسط سعر النفط في عام 2022 سيكون 75 دولارًا للبرميل.