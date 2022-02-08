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https://arabic.sputniknews.com/20220208/تقرير-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-قد-يؤدي-إلى-تأجيج-أزمة-طاقة-عالمية-1058230831.html
تقرير: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قد يؤدي إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية
تقرير: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قد يؤدي إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية
ذكر تقرير تحليلي صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، اليوم الثلاثاء، بأن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب التصعيد المحتمل للوضع في أوكرانيا... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T19:21+0000
2022-02-08T19:21+0000
أسعار النفط اليوم
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. ويعتقد المحللون أن الاضطرابات الواسعة النطاق في صادرات السلع الروسية سيكون لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات حوامل الطاقة إلى أوروبا.وقال محللو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ": "بالنظر إلى مكانة روسيا كثاني أكبر منتج للنفط في العالم، نعتقد بأن تلك العقوبات على صادرات النفط الروسية كمثل التي فُرضت على إيران، من شأنها، أن تؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.يذكر أن سعر خام برنت قد بلغ في بداية عام 2022، أعلى مستوياته منذ عام 2014 - بنحو 90 دولارًا للبرميل. ووفقا لسيناريو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، فإن متوسط سعر النفط في عام 2022 سيكون 75 دولارًا للبرميل.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/بوريل-لا-أعتقد-أن-روسيا-ستقطع-الغاز-عن-أوروبا-بنسبة-100--1058230336.html
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أسعار النفط اليوم, روسيا, اقتصاد

تقرير: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قد يؤدي إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية

19:21 GMT 08.02.2022
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حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
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ذكر تقرير تحليلي صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، اليوم الثلاثاء، بأن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب التصعيد المحتمل للوضع في أوكرانيا قد يؤدي إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية.
موسكو - سبوتنيك. ويعتقد المحللون أن الاضطرابات الواسعة النطاق في صادرات السلع الروسية سيكون لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات حوامل الطاقة إلى أوروبا.
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
بوريل: لا أعتقد أن روسيا ستقطع الغاز عن أوروبا بنسبة 100 %
19:00 GMT
وقال محللو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ": "بالنظر إلى مكانة روسيا كثاني أكبر منتج للنفط في العالم، نعتقد بأن تلك العقوبات على صادرات النفط الروسية كمثل التي فُرضت على إيران، من شأنها، أن تؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.

وأضاف المحللون أن من توابع هذه العقوبات أن ترفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد، وإلى اضطرابات في عمل سلاسل الإنتاج والتسويق العالمية.

يذكر أن سعر خام برنت قد بلغ في بداية عام 2022، أعلى مستوياته منذ عام 2014 - بنحو 90 دولارًا للبرميل.
ووفقا لسيناريو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، فإن متوسط سعر النفط في عام 2022 سيكون 75 دولارًا للبرميل.
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