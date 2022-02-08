https://arabic.sputniknews.com/20220208/تقرير-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-قد-يؤدي-إلى-تأجيج-أزمة-طاقة-عالمية-1058230831.html

تقرير: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قد يؤدي إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية

تقرير: فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قد يؤدي إلى تأجيج أزمة طاقة عالمية

ذكر تقرير تحليلي صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، اليوم الثلاثاء، بأن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب التصعيد المحتمل للوضع في أوكرانيا... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T19:21+0000

2022-02-08T19:21+0000

2022-02-08T19:21+0000

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اقتصاد

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موسكو - سبوتنيك. ويعتقد المحللون أن الاضطرابات الواسعة النطاق في صادرات السلع الروسية سيكون لها تأثير سلبي على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات حوامل الطاقة إلى أوروبا.وقال محللو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ": "بالنظر إلى مكانة روسيا كثاني أكبر منتج للنفط في العالم، نعتقد بأن تلك العقوبات على صادرات النفط الروسية كمثل التي فُرضت على إيران، من شأنها، أن تؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.يذكر أن سعر خام برنت قد بلغ في بداية عام 2022، أعلى مستوياته منذ عام 2014 - بنحو 90 دولارًا للبرميل. ووفقا لسيناريو "ستاندرد آند بورز غلوبال راتينغ"، فإن متوسط سعر النفط في عام 2022 سيكون 75 دولارًا للبرميل.

https://arabic.sputniknews.com/20220208/بوريل-لا-أعتقد-أن-روسيا-ستقطع-الغاز-عن-أوروبا-بنسبة-100--1058230336.html

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أسعار النفط اليوم, روسيا, اقتصاد