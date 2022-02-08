تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الشوط الثاني... الأهلي وبالميراس (0-2) في نصف نهائي كأس العالم للأندية
https://arabic.sputniknews.com/20220208/جرعات-المخدرات-الزائدة-تكلف-الاقتصاد-الأمريكي-تريليون-دولار-سنويا-1058227117.html
جرعات المخدرات الزائدة تكلف الاقتصاد الأمريكي تريليون دولار سنويا
جرعات المخدرات الزائدة تكلف الاقتصاد الأمريكي تريليون دولار سنويا
قال مسؤولون حكوميون في الولايات المتحدة إن الجرعات الزائدة القاتلة من المواد الأفيونية (التي تعرف بأشباه الأفيونيات أو المسكنات الأفيونية)، يُعتقد أنها تكلف... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T17:32+0000
2022-02-08T17:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101400/31/1014003156_0:5:3073:1733_1920x0_80_0_0_782b412ed7a0c661d08e824e458bdae0.jpg
جاء ذلك في تقرير نُشر، اليوم الثلاثاء، من قبل المفوضية الأمريكية المكونة من الحزبين لمكافحة الاتجار بالمواد الأفيونية الاصطناعية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وكشف التقرير عن أن المواد الأفيونية الاصطناعية - بشكل أساسي الفنتانيل - كانت مسؤولة عما يقرب من اثنين من كل ثلاث حالات وفاة مسجلة بجرعة زائدة من هذه المواد في الولايات المتحدة في العام حتى يونيو/ حزيران 2021.وأضاف أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب تعاطي جرعات زائدة من المسكنات الأفيونية خلال تلك الفترة، بزيادة قدرها 30% عن العام السابق.وكانت الجرعات الزائدة مسؤولة عن أكثر من مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وفقا للتقرير، أي أكثر من ضعفي العدد الذي تسببه الأسلحة النارية أو حوادث السيارات.تضم المفوضية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالمواد الأفيونية الاصطناعية ممثلين من العديد من الإدارات والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.وقالت المفوضية في تقريرها: "في عام 2018، وفقا لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، بلغت تكلفة الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة 696 مليار دولار، رغم أنها تمثل ثلثي الوفيات السنوية للجرعات الزائدة المسجلة حاليا".وأضافت: "لذلك من المعقول تقدير أن الجرعات الزائدة من العقاقير الأفيونية تكلف الولايات المتحدة الآن ما يقرب من تريليون دولار سنويا".ووفقا للتقرير، يرجع هذا "المبلغ المذهل" في الغالب إلى فقدان الإنتاجية الناجم عن الوفيات المبكرة، فضلا عن تكاليف الرعاية الصحية والعدالة الجنائية.
https://arabic.sputniknews.com/20210927/أمريكا-تصدر-تحذيرا-نادرا-للمواطنين-بعد-انتشار-حبوب-قاتلة-مصدرها-الصين-1050270377.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101400/31/1014003156_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e0ede38f2df0b8a09b74b189eb2c2b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

جرعات المخدرات الزائدة تكلف الاقتصاد الأمريكي تريليون دولار سنويا

17:32 GMT 08.02.2022
© Fotolia / Creativaمخدرات
مخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Fotolia / Creativa
تابعنا عبر
قال مسؤولون حكوميون في الولايات المتحدة إن الجرعات الزائدة القاتلة من المواد الأفيونية (التي تعرف بأشباه الأفيونيات أو المسكنات الأفيونية)، يُعتقد أنها تكلف الاقتصاد الأمريكي تريليون دولار كل عام.
جاء ذلك في تقرير نُشر، اليوم الثلاثاء، من قبل المفوضية الأمريكية المكونة من الحزبين لمكافحة الاتجار بالمواد الأفيونية الاصطناعية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وكشف التقرير عن أن المواد الأفيونية الاصطناعية - بشكل أساسي الفنتانيل - كانت مسؤولة عما يقرب من اثنين من كل ثلاث حالات وفاة مسجلة بجرعة زائدة من هذه المواد في الولايات المتحدة في العام حتى يونيو/ حزيران 2021.
وأضاف أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب تعاطي جرعات زائدة من المسكنات الأفيونية خلال تلك الفترة، بزيادة قدرها 30% عن العام السابق.
وكانت الجرعات الزائدة مسؤولة عن أكثر من مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وفقا للتقرير، أي أكثر من ضعفي العدد الذي تسببه الأسلحة النارية أو حوادث السيارات.
أدوية، دواء، حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2021
أمريكا تصدر تحذيرا نادرا للمواطنين بعد انتشار حبوب قاتلة مصدرها الصين
27 سبتمبر 2021, 16:43 GMT
تضم المفوضية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالمواد الأفيونية الاصطناعية ممثلين من العديد من الإدارات والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
وقالت المفوضية في تقريرها: "في عام 2018، وفقا لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، بلغت تكلفة الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة 696 مليار دولار، رغم أنها تمثل ثلثي الوفيات السنوية للجرعات الزائدة المسجلة حاليا".
وأضافت: "لذلك من المعقول تقدير أن الجرعات الزائدة من العقاقير الأفيونية تكلف الولايات المتحدة الآن ما يقرب من تريليون دولار سنويا".
ووفقا للتقرير، يرجع هذا "المبلغ المذهل" في الغالب إلى فقدان الإنتاجية الناجم عن الوفيات المبكرة، فضلا عن تكاليف الرعاية الصحية والعدالة الجنائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الثاني... الأهلي وبالميراس (0-2) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية