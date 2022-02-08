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https://arabic.sputniknews.com/20220208/جنرال-أمريكي-يتعهد-بالتحقيق-في-تسبب-بلاده-بمقتل-آلاف-المدنيين-في-الشرق-الأوسط-1058229972.html
جنرال أمريكي يتعهد بالتحقيق في تسبب بلاده بمقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط
جنرال أمريكي يتعهد بالتحقيق في تسبب بلاده بمقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط
قال مرشح الرئيس جو بايدن لرئاسة القيادة المركزية (سينتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الثلاثاء، إنه يدعم التحقيق في سقوط آلاف الضحايا المدنيين نتيجة العمليات... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T18:52+0000
2022-02-08T18:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك خلال جلسة استماع لكوريلا في مجلس الشيوخ الأمريكي عندما سئل عما إذا كان على استعداد للتحقيق في تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في المنطقة.وأضاف خلال كلمته: "كل ضحية مدنية مأساة. أعلم أن هناك عملية معطلة الآن في القيادة المركزية الأمريكية، وإذا تم التأكيد (تعيينه)، فسوف أتطلع لمعرفة كيف يمكنني تحسين هذه العملية".وقال كوريلا إنه إذا تم تأكيد توليه منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية، فإنه على استعداد للمشاركة في خطة جديدة للتخفيف من الأضرار المدنية التي أعلنها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.وتابع أن وقوع آلاف المدنيين في الشرق الأوسط ضحايا للعمليات العسكرية الأمريكية يضر بمصداقية القوات في الخارج.وفقًا لتقرير صادر عن جامعة براون، فإن عقدين من المشاركة الأمريكية في الشرق الأوسط أسفرا عن 900 ألف حالة وفاة و8 تريليونات دولار في التكاليف المرتبطة بالحرب التي قادتها واشنطن على الإرهاب في المنطقة.
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الولايات المتحدة الأمريكية

جنرال أمريكي يتعهد بالتحقيق في تسبب بلاده بمقتل آلاف المدنيين في الشرق الأوسط

18:52 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / MONEY SHARMA
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قال مرشح الرئيس جو بايدن لرئاسة القيادة المركزية (سينتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، اليوم الثلاثاء، إنه يدعم التحقيق في سقوط آلاف الضحايا المدنيين نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين.
واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك خلال جلسة استماع لكوريلا في مجلس الشيوخ الأمريكي عندما سئل عما إذا كان على استعداد للتحقيق في تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في المنطقة.
وأضاف خلال كلمته: "كل ضحية مدنية مأساة. أعلم أن هناك عملية معطلة الآن في القيادة المركزية الأمريكية، وإذا تم التأكيد (تعيينه)، فسوف أتطلع لمعرفة كيف يمكنني تحسين هذه العملية".
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وقال كوريلا إنه إذا تم تأكيد توليه منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية، فإنه على استعداد للمشاركة في خطة جديدة للتخفيف من الأضرار المدنية التي أعلنها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
وتابع أن وقوع آلاف المدنيين في الشرق الأوسط ضحايا للعمليات العسكرية الأمريكية يضر بمصداقية القوات في الخارج.
وفقًا لتقرير صادر عن جامعة براون، فإن عقدين من المشاركة الأمريكية في الشرق الأوسط أسفرا عن 900 ألف حالة وفاة و8 تريليونات دولار في التكاليف المرتبطة بالحرب التي قادتها واشنطن على الإرهاب في المنطقة.
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