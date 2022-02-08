جهود فرنسية لترك الباب "مواربا" بين روسيا والغرب

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية، والتوصل لـ"حلول وسط" لحل الأزمة في أوكرانيا.حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، أندريه سوزدالتسيف، لـ "سبوتنيك":الكنيست الإسرائيلي يمنع لم شمل الفلسطينيينصادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى على مشروع قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة مع عائلاتهم من فلسطيني 48.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الكاتب والمستشار القانوني، زيد الأيوبي:إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
نناقش في هذه الحلقة: أهم ما جاء في لقاء بوتين وماكرون، احتجاجات في لبنان للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، لقاء سعودي أمريكي لمعالجة الهجمات الحوثية، احتجاجات في سوريا وقطع الطريق بين السويداء ودمشق بعد قرار رفع الدعم، الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية، والتوصل لـ"حلول وسط" لحل الأزمة في أوكرانيا.
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، أندريه سوزدالتسيف، لـ "سبوتنيك":
"من منظور الغرب، يبدو خفض التصعيد الحقيقي على النحو التالي: نحن نسحب قواتنا بعيدًا عن حدودنا، في مكان ما إلى جبال الأورال (أي أنهم يريدون الاستئثار بأراضينا)، وهؤلاء الجنود الأوكرانيون البالغ عددهم 125 ألف جندي الذين تم إحضارهم إلى دونباس ويستعدون لاتخاذ إجراء عقابي يجب أن يظلوا في مكانهم - هذا جيد، أما الحصول على رد من الحدود الروسية أمر سيء، المطلوب هو أن نغادر ونترك روستوف وكورسك وفورونيج وما إلى ذلك دون غطاء، وفي الوقت نفسه السماح لأوكرانيا كما يقولون (بإكمال عملية استرجاع دونباس إلى البلاد). على ما يبدو ذهب ماكرون إلى موسكو من أجل تحقيق انتصار والحصول على صفة صانع السلام لضمان السلام في أوكرانيا. لكن بالحكم على الطريقة التي تجول بها في الساحة الحمراء فقد بدا حزينًا ومحبطا بعض الشيء".
الكنيست الإسرائيلي يمنع لم شمل الفلسطينيين
صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى على مشروع قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة مع عائلاتهم من فلسطيني 48.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الكاتب والمستشار القانوني، زيد الأيوبي:
"هذا ليس قانون، هذا "بلطجة" على شكل قانون، وتدابير تعسفية لطرد الفلسطينيين، لذلك من ناحية قانونية، هذه جريمة حرب كاملة الأركان، تثبت أن هذا كيان عنصري، يميز بين الفلسطينيين وبين من يطلبون لم الشمل، لذلك نناشد المجتمع الدولي وعلى رأسه روسيا ليتحركوا بشكل جدي لإنهاء معاناة الفلسطينيين، والسلطة الفلسطينية تقوم بخطوات دبلوماسية وتلجأ لمحكمة الجنايات الدولية لتقويض ممارسات المحتل".