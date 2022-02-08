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https://arabic.sputniknews.com/20220208/جينفير-أنيستون-تحضر-لجزء-ثان-من-فيلم-جريمة-شهير-مع-آدم-ساندلر-1058206848.html
جينفير أنيستون تحضر لجزء ثان من فيلم جريمة شهير مع آدم ساندلر
جينفير أنيستون تحضر لجزء ثان من فيلم جريمة شهير مع آدم ساندلر
أعلنت النجمة العالمية جنيفير أنيستون عن تحضيرها لتقديم جزء ثان من فيلم الجريمة "Murder Mystery" مع النجم آدم ساندلر. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T12:02+0000
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ونشرت أنيستون وساندلر صورا لهما من موقع التصوير عبر صفحاتهما الرسمية بموقع إنستغرام أمس الاثنين. وقالت أنيستون إنها تعود للعمل مع ساندلر، معتبرة أنها أفضل الأخبار وذلك في أحد تعلقياتها. وعرض الجزء الأول من الفيلم عبر منصة "نتفيكلس" في 2019.وقدمت أنيستون فيه شخصية "أودري" وقدم ساندلر شخصية "نيك" شرطي نيويروك الذي يتورط مع زوجته "أوردي" في جريمة قتل بالصدفة لملياردير مسن. أما الجزء الثاني فحسب ما ذكرت مجلة "People" سيكون مغامرة دولية فيها كثير من المكائد".
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منوعات

جينفير أنيستون تحضر لجزء ثان من فيلم جريمة شهير مع آدم ساندلر

12:02 GMT 08.02.2022
© AP Photo / Chris Pizzelloجينيفر أنستون وبراد بيت
جينيفر أنستون وبراد بيت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
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أعلنت النجمة العالمية جنيفير أنيستون عن تحضيرها لتقديم جزء ثان من فيلم الجريمة "Murder Mystery" مع النجم آدم ساندلر.
ونشرت أنيستون وساندلر صورا لهما من موقع التصوير عبر صفحاتهما الرسمية بموقع إنستغرام أمس الاثنين.
وقالت أنيستون إنها تعود للعمل مع ساندلر، معتبرة أنها أفضل الأخبار وذلك في أحد تعلقياتها. وعرض الجزء الأول من الفيلم عبر منصة "نتفيكلس" في 2019.
وقدمت أنيستون فيه شخصية "أودري" وقدم ساندلر شخصية "نيك" شرطي نيويروك الذي يتورط مع زوجته "أوردي" في جريمة قتل بالصدفة لملياردير مسن. أما الجزء الثاني فحسب ما ذكرت مجلة "People" سيكون مغامرة دولية فيها كثير من المكائد".
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