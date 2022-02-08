جينفير أنيستون تحضر لجزء ثان من فيلم جريمة شهير مع آدم ساندلر

ونشرت أنيستون وساندلر صورا لهما من موقع التصوير عبر صفحاتهما الرسمية بموقع إنستغرام أمس الاثنين. وقالت أنيستون إنها تعود للعمل مع ساندلر، معتبرة أنها أفضل الأخبار وذلك في أحد تعلقياتها. وعرض الجزء الأول من الفيلم عبر منصة "نتفيكلس" في 2019.وقدمت أنيستون فيه شخصية "أودري" وقدم ساندلر شخصية "نيك" شرطي نيويروك الذي يتورط مع زوجته "أوردي" في جريمة قتل بالصدفة لملياردير مسن. أما الجزء الثاني فحسب ما ذكرت مجلة "People" سيكون مغامرة دولية فيها كثير من المكائد".
وقالت أنيستون إنها تعود للعمل مع ساندلر، معتبرة أنها أفضل الأخبار وذلك في أحد تعلقياتها. وعرض الجزء الأول من الفيلم عبر منصة "نتفيكلس" في 2019.
وقدمت أنيستون فيه شخصية "أودري" وقدم ساندلر شخصية "نيك" شرطي نيويروك الذي يتورط مع زوجته "أوردي" في جريمة قتل بالصدفة لملياردير مسن. أما الجزء الثاني فحسب ما ذكرت مجلة "People" سيكون مغامرة دولية فيها كثير من المكائد".