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https://arabic.sputniknews.com/20220208/حريق-هائل-جنوبي-إيران-فيديو-1058172054.html
حريق هائل جنوبي إيران... فيديو
حريق هائل جنوبي إيران... فيديو
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن حريقا ضخما نشب في ميناء عسلوية جنوبي إيران، فجر اليوم الثلاثاء، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T09:00+0000
2022-02-08T09:04+0000
العالم
أخبار إيران
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ووفقا للوكالة، قال علي رحماني، نائب محافظ عسلوية، إن "الحريق وقع في الساعة 3:17 من صباح اليوم، وبدأت عملية الإطفاء على الفور"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى الرصيف البحري، وبعد 4 ساعات من الجهد تم احتواء الحريق وإخماده".ونوه رحماني إلى أن ما سبب عرقلة عملية إخماد الحريق هو العمق الضحل للرصيف: "وهذا جعل من المستحيل على سفينة الإطفاء، التابعة لإدارة الموانئ والبحرية، المشاركة في السيطرة على الحريق، حيث أن لسفينة الإطفاء دورا مهما في السيطرة على الحريق في الأرصفة، لكن يجب ألا يقل عمق البحر عن 7 أمتار".وفي حين تم التأكيد على عدم وقوع خسائر بشرية، قال وكيل محافظ عسلوية للشؤون المدنية والتخطيط: "للأسف، احترقت 7 سفن تجارية وسفن شحن بنسبة 100% في هذا الحريق".ويبقى السبب الحقيقي للحريق غير واضح، إلا أن هبوب الرياح كان قد ساهم في انتشاره بشكل أسرع، فيما تعمل السلطات على تحديد الخسائر بصورة دقيقة، بحسب الوكالة.
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العالم, أخبار إيران

حريق هائل جنوبي إيران... فيديو

09:00 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / IRGC/WANAمناورات عسكرية مشتركة "الرسول الأعظم 17" في جنوب غرب إيران، 22 ديسمبر 2021
مناورات عسكرية مشتركة الرسول الأعظم 17 في جنوب غرب إيران، 22 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / IRGC/WANA
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أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن حريقا ضخما نشب في ميناء عسلوية جنوبي إيران، فجر اليوم الثلاثاء، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.
ووفقا للوكالة، قال علي رحماني، نائب محافظ عسلوية، إن "الحريق وقع في الساعة 3:17 من صباح اليوم، وبدأت عملية الإطفاء على الفور"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى الرصيف البحري، وبعد 4 ساعات من الجهد تم احتواء الحريق وإخماده".
ونوه رحماني إلى أن ما سبب عرقلة عملية إخماد الحريق هو العمق الضحل للرصيف: "وهذا جعل من المستحيل على سفينة الإطفاء، التابعة لإدارة الموانئ والبحرية، المشاركة في السيطرة على الحريق، حيث أن لسفينة الإطفاء دورا مهما في السيطرة على الحريق في الأرصفة، لكن يجب ألا يقل عمق البحر عن 7 أمتار".
وفي حين تم التأكيد على عدم وقوع خسائر بشرية، قال وكيل محافظ عسلوية للشؤون المدنية والتخطيط: "للأسف، احترقت 7 سفن تجارية وسفن شحن بنسبة 100% في هذا الحريق".
ويبقى السبب الحقيقي للحريق غير واضح، إلا أن هبوب الرياح كان قد ساهم في انتشاره بشكل أسرع، فيما تعمل السلطات على تحديد الخسائر بصورة دقيقة، بحسب الوكالة.
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