حكم مباراة الهوكي على الجليد تتعرض لضربة مدمية... صورة
13:46 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 14:03 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERتعرض حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي
تعرضت حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي في مرحلة المجموعات في أولمبياد بكين.
وقع الحادث في بداية الشوط الثاني خلال هجوم الأمريكيات.
© REUTERS / DAVID W CERNYتعرض حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي
تعرض حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي
كانت ليفرس موجودة في زاوية القاعة (الملعب) وتلقت ضربة غير مقصودة في الوجه من الأمريكية أماندا كيسيل عندما كانت تقوم بتحويل اللعب لزميلتها.
بعد ذلك تمت معالجة الحكم.