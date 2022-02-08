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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/حكم-مباراة-الهوكي-على-الجليد-تتعرض-لضربة-مدمية-1058214778.html
حكم مباراة الهوكي على الجليد تتعرض لضربة مدمية... صورة
حكم مباراة الهوكي على الجليد تتعرض لضربة مدمية... صورة
تعرضت حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي في مرحلة المجموعات في أولمبياد بكين. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T13:46+0000
2022-02-08T14:03+0000
رياضة
بكين 2022
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وقع الحادث في بداية الشوط الثاني خلال هجوم الأمريكيات.كانت ليفرس موجودة في زاوية القاعة (الملعب) وتلقت ضربة غير مقصودة في الوجه من الأمريكية أماندا كيسيل عندما كانت تقوم بتحويل اللعب لزميلتها.بعد ذلك تمت معالجة الحكم.
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رياضة

حكم مباراة الهوكي على الجليد تتعرض لضربة مدمية... صورة

13:46 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 14:03 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERتعرض حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي
تعرض حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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تعرضت حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي في مرحلة المجموعات في أولمبياد بكين.
وقع الحادث في بداية الشوط الثاني خلال هجوم الأمريكيات.
© REUTERS / DAVID W CERNYتعرض حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي
تعرض حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
تعرض حكم مباراة الهوكي للسيدات، سيانا ليفيرس، لجرح شديد في شفتها خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الكندي والأمريكي
© REUTERS / DAVID W CERNY
كانت ليفرس موجودة في زاوية القاعة (الملعب) وتلقت ضربة غير مقصودة في الوجه من الأمريكية أماندا كيسيل عندما كانت تقوم بتحويل اللعب لزميلتها.
بعد ذلك تمت معالجة الحكم.
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