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https://arabic.sputniknews.com/20220208/خامنئي-يستقبل-حشدا-عسكريا-ويوجه-نصيحة-إلى-الشعب-الإيراني-صورة-1058172756.html
خامنئي يستقبل حشدا عسكريا ويوجه نصيحة إلى الشعب الإيراني... صورة
خامنئي يستقبل حشدا عسكريا ويوجه نصيحة إلى الشعب الإيراني... صورة
استقبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، حشدا من قادة وكوادر القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T09:12+0000
2022-02-08T09:17+0000
أخبار إيران
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "قائد الثورة استقبل قادة وكوادر القوات الجوية بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 فبراير/ شباط 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني".وأكد خامنئي، خلال اللقاء، "التزامه بالبروتوكولات الصحية للحد من تفشي كرونا في البلاد"، معلنا أنه تلقى في هذا الإطار الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.ونصح أبناء الشعب الإيراني بأن يسمعوا نصائح المتخصصين والخبراء في هذا المجال وأن ينفذوا كل ما يراه هؤلاء مناسبا وضروريا، مؤكدا أنه يصر على ارتداء الكمامة رغم تلقيه جرعة لقاح كورونا الثلاثة.وتحتفل إيران بـ "عَشرة الفجر"، ذكرى عودة مفجّر الثورة الإيرانية آية الله الخميني من منفاه في باريس عام 1979.ويحتفل الشعب الإيراني كل عام بذكرى عودته بعد 14 عاما قضاها بالمنفى في تركيا والعراق وفرنسا، وبدء أيام عشرة الفجر التي انتهت بالإعلان عن انهيار النظام الملكي في 11 فبراير/ شباط 1979.وتشهد مختلف المدن في شتى أرجاء إيران، مراسم یشارك فیها الشعب الإیرانی احتفاء بهذه الذكرى، ويتم خلال الأيام العشرة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات وصولا إلى 11 فبراير.
أخبار إيران
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أخبار إيران

خامنئي يستقبل حشدا عسكريا ويوجه نصيحة إلى الشعب الإيراني... صورة

09:12 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 08.02.2022)
© AFP 2021 / STRINGERالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / STRINGER
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استقبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، حشدا من قادة وكوادر القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "قائد الثورة استقبل قادة وكوادر القوات الجوية بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 فبراير/ شباط 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني".
وأكد خامنئي، خلال اللقاء، "التزامه بالبروتوكولات الصحية للحد من تفشي كرونا في البلاد"، معلنا أنه تلقى في هذا الإطار الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.
ونصح أبناء الشعب الإيراني بأن يسمعوا نصائح المتخصصين والخبراء في هذا المجال وأن ينفذوا كل ما يراه هؤلاء مناسبا وضروريا، مؤكدا أنه يصر على ارتداء الكمامة رغم تلقيه جرعة لقاح كورونا الثلاثة.
وتحتفل إيران بـ "عَشرة الفجر"، ذكرى عودة مفجّر الثورة الإيرانية آية الله الخميني من منفاه في باريس عام 1979.
ويحتفل الشعب الإيراني كل عام بذكرى عودته بعد 14 عاما قضاها بالمنفى في تركيا والعراق وفرنسا، وبدء أيام عشرة الفجر التي انتهت بالإعلان عن انهيار النظام الملكي في 11 فبراير/ شباط 1979.
وتشهد مختلف المدن في شتى أرجاء إيران، مراسم یشارك فیها الشعب الإیرانی احتفاء بهذه الذكرى، ويتم خلال الأيام العشرة تدشين مشاريع وإزاحة الستار عن إنجازات في مختلف المجالات وصولا إلى 11 فبراير.
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