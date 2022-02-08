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https://arabic.sputniknews.com/20220208/رئيس-السنغال-يكافئ-لاعبي-المنتخب-بالأراضي-والأموال-بعد-الفوز-بكأس-الأمم-الأفريقية-1058235013.html
رئيس السنغال يكافئ لاعبي المنتخب بالأراضي والأموال بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية
رئيس السنغال يكافئ لاعبي المنتخب بالأراضي والأموال بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية
منح الرئيس السنغالي ماكي سال، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جوائز نقدية وقطع أرض، عقب فوز الفريق في نهاية الأسبوع بكأس الأمم الأفريقية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:34+0000
2022-02-08T21:34+0000
رياضة
منوعات
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وفي احتفال أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة داكار، قلد أيضا أعضاء الفريق وسام الأسد المرموق في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وسط هتافات لالآلاف من المشجعين خارج البوابات.وقال الرئيس سال وهو يقف على منصة بجانب كأس الأمم: "بقوتكم الحيوية وعبقريتكم الإبداعية، قلبتم مجرى التاريخ. حلمنا بالكأس، وبنيتم هذا الحلم، وحققتموه"، بحسب وكالة "فرانس برس".تغلبت السنغال بقيادة نجم ليفربول ساديو ماني على المنتخب المصري الذي يقوده زميله في ليفربول محمد صلاح، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية يوم الأحد في الكاميرون، بعدما انتهى الوقت الرسمي دون أهداف.يمثل هذا الفوز أول نجاح للسنغال بعد أكثر من خمسين عاما من مشاركة في البطولة - وأثار احتفالات مبتهجة في جميع أنحاء داكار يوم الأحد.كما تدفق مئات الآلاف من المشجعين المبتهجين إلى شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة يوم الاثنين، بعدما أعلنت الحكومة عن عطلة عامة لاستقبال الفريق عند عودته من الكاميرون.وأعلن الرئيس اليوم الثلاثاء عن جائزة تعادل نحو 87 ألف دولار لكل عضو في الفريق، بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع (2100 قدم مربع) في داكار، و500 متر مربع (5400 قدم مربع) في مدينة ديامنيديو القريبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/قرارات-تاريخية-من-رئيس-السنغال-بعد-التتويج-الأفريقي-1058147262.html
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رياضة, منوعات

رئيس السنغال يكافئ لاعبي المنتخب بالأراضي والأموال بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية

21:34 GMT 08.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالسنغال تفوز بكأس الأمم لأول مرة في تاريخها 6 فبراير 2022
السنغال تفوز بكأس الأمم لأول مرة في تاريخها 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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منح الرئيس السنغالي ماكي سال، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جوائز نقدية وقطع أرض، عقب فوز الفريق في نهاية الأسبوع بكأس الأمم الأفريقية.
وفي احتفال أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة داكار، قلد أيضا أعضاء الفريق وسام الأسد المرموق في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وسط هتافات لالآلاف من المشجعين خارج البوابات.
وقال الرئيس سال وهو يقف على منصة بجانب كأس الأمم: "بقوتكم الحيوية وعبقريتكم الإبداعية، قلبتم مجرى التاريخ. حلمنا بالكأس، وبنيتم هذا الحلم، وحققتموه"، بحسب وكالة "فرانس برس".
قمة مجموعة العشرين - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
"قرارات استثنائية" من رئيس السنغال بعد التتويج الأفريقي
أمس, 15:01 GMT
تغلبت السنغال بقيادة نجم ليفربول ساديو ماني على المنتخب المصري الذي يقوده زميله في ليفربول محمد صلاح، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية يوم الأحد في الكاميرون، بعدما انتهى الوقت الرسمي دون أهداف.
يمثل هذا الفوز أول نجاح للسنغال بعد أكثر من خمسين عاما من مشاركة في البطولة - وأثار احتفالات مبتهجة في جميع أنحاء داكار يوم الأحد.
كما تدفق مئات الآلاف من المشجعين المبتهجين إلى شوارع المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة يوم الاثنين، بعدما أعلنت الحكومة عن عطلة عامة لاستقبال الفريق عند عودته من الكاميرون.
وأعلن الرئيس اليوم الثلاثاء عن جائزة تعادل نحو 87 ألف دولار لكل عضو في الفريق، بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع (2100 قدم مربع) في داكار، و500 متر مربع (5400 قدم مربع) في مدينة ديامنيديو القريبة.
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