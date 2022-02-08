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https://arabic.sputniknews.com/20220208/رئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-يؤكد-أنه-لن-يسلم-السلطة-إلا-لحكومة-منتخبة-1058232746.html
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T19:56+0000
2022-02-08T20:11+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
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جاء ذلك في كلمة متلفزة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء.وقال الدبيبة إنه مستعد لاتخاذ قرار انسحابه من الانتخابات شريطة أن تعلن كل الأطراف ذات الشيء، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة.وأضاف: "كلكم رأيتم محاولات الطبقة السياسية التمديد لأنفسهم"، موضحا أن الشعب سئم من استمرار هذه الطبقة السياسية على كراسيهم وسيقول لا للتمديد ونعم للانتخابات.وتابع: "الطبقة السياسية المهيمنة لا تهمني أبدا ولا تعرف إلا التشويش والتزوير على الشعب".وأردف قائلا: "لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا حتى الانتخابات".كما كشف عن أن هناك مشاورات واسعة تجرى لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري في يونيو/حزيران المقبل.وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/خارطة-طريق-وحكومة-جديدة-في-ليبيا-تكرار-للسيناريوهات-السابقة-أم-مرحلة-انتقالية-أخيرة-1058216771.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

19:56 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 20:11 GMT 08.02.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / POOL
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء.
وقال الدبيبة إنه مستعد لاتخاذ قرار انسحابه من الانتخابات شريطة أن تعلن كل الأطراف ذات الشيء، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة.
وأضاف: "كلكم رأيتم محاولات الطبقة السياسية التمديد لأنفسهم"، موضحا أن الشعب سئم من استمرار هذه الطبقة السياسية على كراسيهم وسيقول لا للتمديد ونعم للانتخابات.
وتابع: "الطبقة السياسية المهيمنة لا تهمني أبدا ولا تعرف إلا التشويش والتزوير على الشعب".
وأردف قائلا: "لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا حتى الانتخابات".
كما كشف عن أن هناك مشاورات واسعة تجرى لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري في يونيو/حزيران المقبل.
البرلمان الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
خارطة طريق وحكومة جديدة في ليبيا... تكرار للسيناريوهات السابقة أم مرحلة انتقالية أخيرة
14:39 GMT
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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