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رجل يحرر رقبة تمساح بعد 6 سنوات من طول الانتظار
رجل يحرر رقبة تمساح بعد 6 سنوات من طول الانتظار
أفادت تقارير إعلامية إندونيسية، اليوم الثلاثاء، تخليص رقبة تمساح في إندونيسيا يبلغ طوله 4 أمتار من إطار دراجة نارية بعد ست سنوات من المحاولات الفاشلة. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T14:15+0000
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وقام بعملية الإنقاذ التي تمت، أمس الاثنين، رجل يُدعى هيلي، 35 عاما، الذي ينحدر من منطقة سراجين في جاوا الوسطى: "كنت أستعد للإمساك بالتمساح منذ أسابيع"، بحسب الشرق الأوسط.وقصد الرجل نهر بالو الإندونيسي في مقاطعة سولاويسي الوسطى، للقيام بمحاولة تخليص عنق التمساح من الإطار، وذلك بعد سنوات من المحاولات الفاشلة من جانب خبراء الحيوانات المحليين والدوليين، كمقدم عروض الحياة البرية الأسترالي، ماتيو نيكولاس رايت، وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، وخبير الحياة البرية الأميركي، فورست غالانت، الذي كانت محاولته في فبراير / شباط 2020.ووفقا لعدد من مقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عملية إنقاذ هيلي للتمساح قد تمت عن طريق تكميم فمه وتغطية رأسه بقطعة من القماش، حيث قام هيلي بإمساك بالتمساح بنفسه ورفع الإطار عن رقبته، فيما ساعده عشرات الرجال في رفعه إلى الشاطئ، ومن ثم إعادته إلى النهر.وكانت السلطات في بالو قد أعلنت عن مكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للتعامل مع التمساح وإزالة الإطار.
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رجل يحرر رقبة تمساح بعد 6 سنوات من طول الانتظار

14:15 GMT 08.02.2022
© Photoتمساح ضخم
تمساح ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Photo
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أفادت تقارير إعلامية إندونيسية، اليوم الثلاثاء، تخليص رقبة تمساح في إندونيسيا يبلغ طوله 4 أمتار من إطار دراجة نارية بعد ست سنوات من المحاولات الفاشلة.
وقام بعملية الإنقاذ التي تمت، أمس الاثنين، رجل يُدعى هيلي، 35 عاما، الذي ينحدر من منطقة سراجين في جاوا الوسطى: "كنت أستعد للإمساك بالتمساح منذ أسابيع"، بحسب الشرق الأوسط.
وقصد الرجل نهر بالو الإندونيسي في مقاطعة سولاويسي الوسطى، للقيام بمحاولة تخليص عنق التمساح من الإطار، وذلك بعد سنوات من المحاولات الفاشلة من جانب خبراء الحيوانات المحليين والدوليين، كمقدم عروض الحياة البرية الأسترالي، ماتيو نيكولاس رايت، وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، وخبير الحياة البرية الأميركي، فورست غالانت، الذي كانت محاولته في فبراير / شباط 2020.
ووفقا لعدد من مقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عملية إنقاذ هيلي للتمساح قد تمت عن طريق تكميم فمه وتغطية رأسه بقطعة من القماش، حيث قام هيلي بإمساك بالتمساح بنفسه ورفع الإطار عن رقبته، فيما ساعده عشرات الرجال في رفعه إلى الشاطئ، ومن ثم إعادته إلى النهر.
وكانت السلطات في بالو قد أعلنت عن مكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للتعامل مع التمساح وإزالة الإطار.
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