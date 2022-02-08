"ستاندرد آند بورز": أسعار النفط العالمية ستتجاوز 100 دولار في حال فرض عقوبات على روسيا

واشنطن- سبوتنيك. بحثت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون عقوبات تستهدف إمدادات الطاقة الروسية بسبب الوضع في أوكرانيا، وشجعت إدارة بايدن أخيرا منتجي الطاقة الرئيسيين على زيادة الإنتاج.لكن وكالة "إس آند بي" قالت في تقريرها: "من المرجح أن تتسبب العقوبات من النوع الإيراني على صادرات النفط الروسية في أزمة طاقة عالمية، بجانب ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل وتعطيل سلاسل التوريد العالمية".وقال التقرير إن الإغلاق الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى أزمة طاقة في القارة العجوز مما قد يؤثر أيضا على الأسواق العالمية.قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، إن العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي.وأعرب بانكين لوكالة "سبوتنيك": عن "الأسف لما يحدث"، مشددا على ضرورة "التأكيد أن عواقب سلبية لا مفر منها على من يقومون بفرض قيود صارمة ضدنا من الغربيين".
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، إن فرض عقوبات على إمدادات روسيا من النفط كما هو الحال مع إيران، سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع كبير في الأسعار وتعطل سلسلة التوريد العالمية.
واشنطن- سبوتنيك. بحثت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون عقوبات تستهدف إمدادات الطاقة الروسية بسبب الوضع في أوكرانيا، وشجعت إدارة بايدن أخيرا منتجي الطاقة الرئيسيين على زيادة الإنتاج.
لكن وكالة "إس آند بي" قالت في تقريرها: "من المرجح أن تتسبب العقوبات من النوع الإيراني على صادرات النفط الروسية في أزمة طاقة عالمية، بجانب ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل وتعطيل سلاسل التوريد العالمية".
وقال التقرير إن الإغلاق الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى أزمة طاقة في القارة العجوز مما قد يؤثر أيضا على الأسواق العالمية.
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، اليوم الثلاثاء، إن العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة على روسيا أمر حتمي.
وأعرب بانكين لوكالة "سبوتنيك": عن "الأسف لما يحدث"، مشددا على ضرورة "التأكيد أن عواقب سلبية لا مفر منها على من يقومون بفرض قيود صارمة ضدنا من الغربيين".