سفير روسيا لدى طهران: إيران قدمت لروسيا مقترحات لتوسيع التعاون في مجال الطاقة

موسكو- سبوتنيك. وأفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية الإيرانية في وقت سابق، بأن وزير النفط الإيراني جواد عودجي أعلن أن طهران عرضت على موسكو مبادلة إمدادات الغاز المسال من روسيا إلى جنوب إيران لتصديرها لاحقا إلى أي جزء من العالم.وقال دجاغاريان لوكالة "سبوتنيك" إنه خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو في شهر كانون الثاني/ يناير، الماضي، عُقد اجتماع منفصل بين رئيسي اللجنة الحكومية الدولية- وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف ووزير النفط الإيراني جواد عودجي: "قدَم الجانب الإيراني خلال الاجتماع عددا من المقترحات لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك في قطاع الطاقة. تقوم الجهات المعنية الروسية بدراسة هذه المقترحات".
أعلن سفير روسيا لدى إيران، ليفان دجاغاريان، اليوم الثلاثاء، أن طهران قدمت لموسكو مقترحات بشأن توسيع التعاون في مجال الطاقة، مشيرا إلى أنه جاري العمل على هذه المقترحات.
موسكو- سبوتنيك. وأفادت وكالة "تسنيم" الإخبارية الإيرانية في وقت سابق، بأن وزير النفط الإيراني جواد عودجي أعلن أن طهران عرضت على موسكو مبادلة إمدادات الغاز المسال من روسيا إلى جنوب إيران لتصديرها لاحقا إلى أي جزء من العالم.
وقال دجاغاريان لوكالة "سبوتنيك" إنه خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو في شهر كانون الثاني/ يناير، الماضي، عُقد اجتماع منفصل بين رئيسي اللجنة الحكومية الدولية- وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف ووزير النفط الإيراني جواد عودجي: "قدَم الجانب الإيراني خلال الاجتماع عددا من المقترحات لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك في قطاع الطاقة. تقوم الجهات المعنية الروسية بدراسة هذه المقترحات".