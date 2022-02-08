https://arabic.sputniknews.com/20220208/سفير-روسيا-لدى-مصر-حجم-التبادل-التجاري-بين-البلدين-بلغ-5-مليارات-دولار-في-2021-1058228016.html

سفير روسيا لدى مصر: حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار في 2021

سفير روسيا لدى مصر: حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار في 2021

قال سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، إن حجم التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة ارتفع بنسبة 10في المئة في 2021، مشيرا إلى أن قيمته بلغت 5 مليارات دولار. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T18:11+0000

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موسكو - سبوتنيك. وتابع بوريسينكو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "حجم التبادل التجاري، وفقا للإحصائيات الأولية، سجل زيادة 10 في المئة مقارنة بـ 2020".وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة: "رغم الصعوبات المرتبطة بالوباء، لا تزال مصر تمثل شريكا تجاريا رئيسيا لروسيا في أفريقيا"، مشيرا إلى أنها تمثل حوالي ثلث التجارة مع القارة.ولفت إلى أن روسيا تصدر لمصر المعادن والأخشاب والقمح والحبوب الأخرى، إضافة إلى الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية، بينما تستورد المنسوجات والفواكه والخضروات.وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة أن العقبات التي تحول دون زيادة حجم التجارة يتعلق الكثير منها بالرغبة في حماية المنتجين المحليين من المنافسة إضافة إلى الأمور المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.وأضاف: "نحاول مساعدة الشركات الروسية في التغلب على مثل هذه الصعوبات، التي رغم وجودها فهي لا تضع عقبات كبيرة أمام التعاون الناجح بين البلدين".يذكر أن سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو قال، في وقت سابق، إن الاستثمارات الروسية في مصر بلغت 8 مليارات دولار في نهاية عام 2020.

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