تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الشوط الثاني... الأهلي وبالميراس (0-2) في نصف نهائي كأس العالم للأندية
https://arabic.sputniknews.com/20220208/سفير-روسيا-لدى-مصر-حجم-التبادل-التجاري-بين-البلدين-بلغ-5-مليارات-دولار-في-2021-1058228016.html
سفير روسيا لدى مصر: حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار في 2021
سفير روسيا لدى مصر: حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار في 2021
قال سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، إن حجم التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة ارتفع بنسبة 10في المئة في 2021، مشيرا إلى أن قيمته بلغت 5 مليارات دولار. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T18:11+0000
2022-02-08T18:11+0000
العالم
أخبار مصر الآن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102670/01/1026700167_0:11:2730:1547_1920x0_80_0_0_aa6a4784e8fc100aed865cbfc371bbe8.jpg
موسكو - سبوتنيك. وتابع بوريسينكو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "حجم التبادل التجاري، وفقا للإحصائيات الأولية، سجل زيادة 10 في المئة مقارنة بـ 2020".وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة: "رغم الصعوبات المرتبطة بالوباء، لا تزال مصر تمثل شريكا تجاريا رئيسيا لروسيا في أفريقيا"، مشيرا إلى أنها تمثل حوالي ثلث التجارة مع القارة.ولفت إلى أن روسيا تصدر لمصر المعادن والأخشاب والقمح والحبوب الأخرى، إضافة إلى الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية، بينما تستورد المنسوجات والفواكه والخضروات.وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة أن العقبات التي تحول دون زيادة حجم التجارة يتعلق الكثير منها بالرغبة في حماية المنتجين المحليين من المنافسة إضافة إلى الأمور المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.وأضاف: "نحاول مساعدة الشركات الروسية في التغلب على مثل هذه الصعوبات، التي رغم وجودها فهي لا تضع عقبات كبيرة أمام التعاون الناجح بين البلدين".يذكر أن سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو قال، في وقت سابق، إن الاستثمارات الروسية في مصر بلغت 8 مليارات دولار في نهاية عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/السفير-الروسي-لدى-مصر-نرحب-بتوجه-القاهرة-لتعميق-التعاون-الثنائي-مع-موسكو-1058167743.html
https://arabic.sputniknews.com/20220208/نحو-125-ألف-سائح-روسي-يزورون-مصر-خلال-أول-أسبوعين-من-العام-الجاري-1058166651.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102670/01/1026700167_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_32964c46d0439198d65478fcffb0acc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار مصر الآن, روسيا

سفير روسيا لدى مصر: حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار في 2021

18:11 GMT 08.02.2022
© Sputnik . Mariya Kiselevaمدير قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو
مدير قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Mariya Kiseleva
تابعنا عبر
قال سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو، إن حجم التبادل التجاري بين موسكو والقاهرة ارتفع بنسبة 10في المئة في 2021، مشيرا إلى أن قيمته بلغت 5 مليارات دولار.
موسكو - سبوتنيك. وتابع بوريسينكو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "حجم التبادل التجاري، وفقا للإحصائيات الأولية، سجل زيادة 10 في المئة مقارنة بـ 2020".
وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة: "رغم الصعوبات المرتبطة بالوباء، لا تزال مصر تمثل شريكا تجاريا رئيسيا لروسيا في أفريقيا"، مشيرا إلى أنها تمثل حوالي ثلث التجارة مع القارة.
مناورات حماة الصداقة المشتركة بين روسيا ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
السفير الروسي لدى مصر: نرحب بتوجه القاهرة لتعميق التعاون الثنائي مع موسكو
07:32 GMT
ولفت إلى أن روسيا تصدر لمصر المعادن والأخشاب والقمح والحبوب الأخرى، إضافة إلى الآلات والمعدات والمنتجات الكيماوية، بينما تستورد المنسوجات والفواكه والخضروات.
وتابع: "عدد الشركات الروسية التي تعمل في الأسواق المصرية نحو 470 شركة استثمرت أكثر من 8 مليارات دولار".
وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة أن العقبات التي تحول دون زيادة حجم التجارة يتعلق الكثير منها بالرغبة في حماية المنتجين المحليين من المنافسة إضافة إلى الأمور المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية.
عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
نحو 125 ألف سائح روسي يزورون مصر خلال أول أسبوعين من العام الجاري
07:05 GMT
وأضاف: "نحاول مساعدة الشركات الروسية في التغلب على مثل هذه الصعوبات، التي رغم وجودها فهي لا تضع عقبات كبيرة أمام التعاون الناجح بين البلدين".
يذكر أن سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو قال، في وقت سابق، إن الاستثمارات الروسية في مصر بلغت 8 مليارات دولار في نهاية عام 2020.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الثاني... الأهلي وبالميراس (0-2) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية