https://arabic.sputniknews.com/20220208/سمكة-تحتمي-برجل-عند-محاولة-قرش-ضخم-افتراسها-مشهد-مثير-خدع-الجميع-فيديو--1058230507.html

سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها... مشهد مثير خدع الجميع... فيديو

سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها... مشهد مثير خدع الجميع... فيديو

شاركت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مخيفا، قد يبدو للوهلة الأولى أن سمكة قرش حاولت مهاجمة رجل يسبح على الشاطئ، لكن الحقيقة بعيدة عن المشهد الدرامي. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T19:13+0000

2022-02-08T19:13+0000

2022-02-08T19:13+0000

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وخدع سكان المنازل المجاورة للشاطئ بعد رؤيتهم قرشا ضخما قد انطلق مسرعا باتجاه رجل يمارس رياضة السباحة على شاطئ البحر، حيث يسمع بشكل واضح نداءات عالية من أجل لفت نظر الرجل إلى الخطر المحدق به.ومن خلال التدقيق في المشهد القصير، المنشور على "إنستغرام"، يلاحظ بشكل واضح أن السكان قد خدعوا بسبب حجم سمكة القرش الضخمة من نوع أبو مطرقة، التي انطلقت بسرعة كبيرة خلف سمكة صغيرة، واستغلت الأخيرة وجود الرجل لتبتعد عن المفترس، حيث صدم المفترس الضخم بوجود الرجل وتراجع مسرعا.وفقًا لـ"ملف هجوم القرش الدولي"، وهو قاعدة البيانات الوحيدة الموثقة علميا في العالم والتي تضم وتوثق جميع هجمات أسماك القرش المعروفة، فقد وقعت 16 حادثة فقط بين البشر وأسماك القرش ذات رأس المطرقة منذ عام 1900، منها حالة وفاة واحدة، بحسب "newsweek".ويوجد على كوكب الأرض أكثر من 440 نوعا مسجلا من أسماك القرش في العالم، لكن سمكة قرش أبو مطرقة تبرز بشكل واضح ومثير بسبب الشكل الغريب لرأسها.

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