سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها... مشهد مثير خدع الجميع... فيديو

وخدع سكان المنازل المجاورة للشاطئ بعد رؤيتهم قرشا ضخما قد انطلق مسرعا باتجاه رجل يمارس رياضة السباحة على شاطئ البحر، حيث يسمع بشكل واضح نداءات عالية من أجل لفت نظر الرجل إلى الخطر المحدق به.ومن خلال التدقيق في المشهد القصير، المنشور على "إنستغرام"، يلاحظ بشكل واضح أن السكان قد خدعوا بسبب حجم سمكة القرش الضخمة من نوع أبو مطرقة، التي انطلقت بسرعة كبيرة خلف سمكة صغيرة، واستغلت الأخيرة وجود الرجل لتبتعد عن المفترس، حيث صدم المفترس الضخم بوجود الرجل وتراجع مسرعا.وفقًا لـ"ملف هجوم القرش الدولي"، وهو قاعدة البيانات الوحيدة الموثقة علميا في العالم والتي تضم وتوثق جميع هجمات أسماك القرش المعروفة، فقد وقعت 16 حادثة فقط بين البشر وأسماك القرش ذات رأس المطرقة منذ عام 1900، منها حالة وفاة واحدة، بحسب "newsweek".ويوجد على كوكب الأرض أكثر من 440 نوعا مسجلا من أسماك القرش في العالم، لكن سمكة قرش أبو مطرقة تبرز بشكل واضح ومثير بسبب الشكل الغريب لرأسها.
ومن خلال التدقيق في المشهد القصير، المنشور على "إنستغرام"، يلاحظ بشكل واضح أن السكان قد خدعوا بسبب حجم سمكة القرش الضخمة من نوع أبو مطرقة، التي انطلقت بسرعة كبيرة خلف سمكة صغيرة، واستغلت الأخيرة وجود الرجل لتبتعد عن المفترس، حيث صدم المفترس الضخم بوجود الرجل وتراجع مسرعا.
"من الطبيعي أن يصادف البشر قرش رأس المطرقة في المياه الضحلة، لأنه المكان الذي تعيش فيه عادة. لن أصنف رأس المطرقة على أنها خطر على البشر وسأضع بالتأكيد معدل هجومها على أنه نادر للغاية".
جوناثان ديفيس
عالم الأحياء البحرية وخبير أسماك القرش في تكساس لمجلة "نيوزويك".
وفقًا لـ"ملف هجوم القرش الدولي"، وهو قاعدة البيانات الوحيدة الموثقة علميا في العالم والتي تضم وتوثق جميع هجمات أسماك القرش المعروفة، فقد وقعت 16 حادثة فقط بين البشر وأسماك القرش ذات رأس المطرقة منذ عام 1900، منها حالة وفاة واحدة، بحسب "newsweek".