تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220208/سمكة-تحتمي-برجل-عند-محاولة-قرش-ضخم-افتراسها-مشهد-مثير-خدع-الجميع-فيديو--1058230507.html
سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها... مشهد مثير خدع الجميع... فيديو
سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها... مشهد مثير خدع الجميع... فيديو
شاركت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مخيفا، قد يبدو للوهلة الأولى أن سمكة قرش حاولت مهاجمة رجل يسبح على الشاطئ، لكن الحقيقة بعيدة عن المشهد الدرامي. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T19:13+0000
2022-02-08T19:13+0000
نادي الفيديو
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058230481_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_eb08f7ff493af8dbf33c2a098754cd87.jpg
وخدع سكان المنازل المجاورة للشاطئ بعد رؤيتهم قرشا ضخما قد انطلق مسرعا باتجاه رجل يمارس رياضة السباحة على شاطئ البحر، حيث يسمع بشكل واضح نداءات عالية من أجل لفت نظر الرجل إلى الخطر المحدق به.ومن خلال التدقيق في المشهد القصير، المنشور على "إنستغرام"، يلاحظ بشكل واضح أن السكان قد خدعوا بسبب حجم سمكة القرش الضخمة من نوع أبو مطرقة، التي انطلقت بسرعة كبيرة خلف سمكة صغيرة، واستغلت الأخيرة وجود الرجل لتبتعد عن المفترس، حيث صدم المفترس الضخم بوجود الرجل وتراجع مسرعا.وفقًا لـ"ملف هجوم القرش الدولي"، وهو قاعدة البيانات الوحيدة الموثقة علميا في العالم والتي تضم وتوثق جميع هجمات أسماك القرش المعروفة، فقد وقعت 16 حادثة فقط بين البشر وأسماك القرش ذات رأس المطرقة منذ عام 1900، منها حالة وفاة واحدة، بحسب "newsweek".ويوجد على كوكب الأرض أكثر من 440 نوعا مسجلا من أسماك القرش في العالم، لكن سمكة قرش أبو مطرقة تبرز بشكل واضح ومثير بسبب الشكل الغريب لرأسها.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/علماء-أكثر-كثافة-سكانية-ليست-على-اليابسة-بل-في-مكان-غامض-من-الأرض-صور-وفيديو-1058217317.html
https://arabic.sputniknews.com/20220208/كارثة-تحل-في-وطن-نجوم-البحر-متلازمة-غامضة-تحولها-إلى-أشكال-غريبة-صور-وفيديو--1058208401.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058230481_26:0:2353:1745_1920x0_80_0_0_d64116148d071a2aa17fe6959a358f6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, مجتمع

سمكة تحتمي برجل عند محاولة قرش ضخم افتراسها... مشهد مثير خدع الجميع... فيديو

19:13 GMT 08.02.2022
© Photo / pixabay/baechiسمكة قرش أبو مطرقة ذات الشكل الغريب تسبح بجانب الحوض المرجاني
سمكة قرش أبو مطرقة ذات الشكل الغريب تسبح بجانب الحوض المرجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Photo / pixabay/baechi
تابعنا عبر
شاركت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا مخيفا، قد يبدو للوهلة الأولى أن سمكة قرش حاولت مهاجمة رجل يسبح على الشاطئ، لكن الحقيقة بعيدة عن المشهد الدرامي.
وخدع سكان المنازل المجاورة للشاطئ بعد رؤيتهم قرشا ضخما قد انطلق مسرعا باتجاه رجل يمارس رياضة السباحة على شاطئ البحر، حيث يسمع بشكل واضح نداءات عالية من أجل لفت نظر الرجل إلى الخطر المحدق به.
ومن خلال التدقيق في المشهد القصير، المنشور على "إنستغرام"، يلاحظ بشكل واضح أن السكان قد خدعوا بسبب حجم سمكة القرش الضخمة من نوع أبو مطرقة، التي انطلقت بسرعة كبيرة خلف سمكة صغيرة، واستغلت الأخيرة وجود الرجل لتبتعد عن المفترس، حيث صدم المفترس الضخم بوجود الرجل وتراجع مسرعا.
صورة خيالية توضح التنوع البيولوجي في كوكب الأرض بين اليابسة والماء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
علماء: أكثر "كثافة سكانية" ليست على اليابسة بل في مكان "غامض" من الأرض... صور وفيديو
14:52 GMT

"من الطبيعي أن يصادف البشر قرش رأس المطرقة في المياه الضحلة، لأنه المكان الذي تعيش فيه عادة. لن أصنف رأس المطرقة على أنها خطر على البشر وسأضع بالتأكيد معدل هجومها على أنه نادر للغاية".

جوناثان ديفيس
عالم الأحياء البحرية وخبير أسماك القرش في تكساس لمجلة "نيوزويك".
وفقًا لـ"ملف هجوم القرش الدولي"، وهو قاعدة البيانات الوحيدة الموثقة علميا في العالم والتي تضم وتوثق جميع هجمات أسماك القرش المعروفة، فقد وقعت 16 حادثة فقط بين البشر وأسماك القرش ذات رأس المطرقة منذ عام 1900، منها حالة وفاة واحدة، بحسب "newsweek".
ذراع نجم البحر الأرجواني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
كارثة تحل في "وطن نجوم البحر"... متلازمة غامضة تحولها إلى أشكال "غريبة" (صور وفيديو)
12:28 GMT
ويوجد على كوكب الأرض أكثر من 440 نوعا مسجلا من أسماك القرش في العالم، لكن سمكة قرش أبو مطرقة تبرز بشكل واضح ومثير بسبب الشكل الغريب لرأسها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية